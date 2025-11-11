विज्ञापन
Success mantra's : सुबह कितने बजे उठना सही है और क्यों?

Subaj jaldi uthne ke fayde : बता दें कि एक्सपर्ट्स और हमारी पुरानी परंपराएं दोनों ही इस बात पर जोर देती हैं कि सुबह 5 बजे से 6:30 बजे के बीच का समय सबसे बेस्ट होता है.

रात में 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें. जब आप जल्दी उठने को आदत बना लेंगे, तो आप खुद देखेंगे कि जिंदगी कितनी आसान और सफल हो गई है.

Subah uthne ka sahi samay :  ज्यादातर लोग सवाल पूछते हैं कि आखिर सुबह उठने का 'सही' समय क्या है, जो हमें सफल और खुश बना सके? बता दें कि एक्सपर्ट्स और हमारी पुरानी परंपराएं दोनों ही इस बात पर जोर देती हैं कि सुबह 5 बजे से 6:30 बजे के बीच का समय सबसे बेस्ट होता है. हिंदू धर्म में इसे 'ब्रह्म मुहूर्त' भी कहा जाता है, यानी जब प्रकृति सबसे शांत और पॉजिटिव होती है. इसे आप अपने शरीर की सर्कैडियन रिदम के हिसाब से भी गोल्डन टाइम मान सकते हैं.

जल्दी उठने के 4 बड़े फायदे - 4 big benefits of waking up early

  1. जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब आपको मिलता है अपनी प्लानिंग, योग या मेडिटेशन के लिए शांत समय. इस शांति में किया गया काम या तैयारी आपको दिन भर फोकस बनाए रखने में मदद करती है.
  2. अगर आप सुबह के मुश्किल काम पहले ही निपटा लेते हैं, तो आपको लगता है कि आप दिन की रेस में आगे हैं. इस बढ़त से आपकी पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है.
  3. जल्दी उठने से आपको भागमभाग नहीं करनी पड़ती. आराम से तैयार होना, नाश्ता करना और समय पर काम शुरू करना, दिन भर की टेंशन को कम कर देता है.
  4. सुबह जल्दी उठकर आपको एक्सरसाइज, वॉक या अपने लिए हेल्दी नाश्ता बनाने का पूरा टाइम मिलता है. 

सुबह जल्दी कैसे उठें - How to wake up early in the morning

  • अगर आप 9 बजे उठते हैं, तो एकदम से 5 बजे उठने की कोशिश न करें. अपने अलार्म को रोजाना 15 मिनट पीछे खिसकाएं.
  • रात में 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें. जब आप जल्दी उठने को आदत बना लेंगे, तो आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी.
     

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

