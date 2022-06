Eating Tips: दही के साथ कभी नहीं खानी चाहिए ये 5 चीजें, जानें क्यों कहते हैं ऐसा

Curd Combination: दही के साथ तेलीय चीजें नहीं खानी चाहिए.

What Should Not Be Eaten With Curd: गर्मी को मात देने के लिए हम अक्सर कुछ कटे हुए फलों के साथ दही का कटोरा लेते हैं. साथ ही हम दही के साथ प्याज का भी सेवन करते हैं. ज्यादातर भारतीय घरों में दही (Curd) को मेन मील में शामिल किया जाता है. इसे हम गरमा गरम परांठे, मीठी लस्सी या ठंडी छास के साथ खाते हैं. इसका सेवन रायता, दही चावल और दही वड़े के रूप में भी किया जाता है. मलाईदार, स्वादिष्ट दही सबसे स्वास्थ्यप्रद फूड्स में से एक माना जाता है क्योंकि इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं.