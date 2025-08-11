Janmashtami Mehndi Designs: हाथों पर लगाएं खूबसूरत मेहंदी, जन्माष्टमी की बढ़ जाएगी रौनक, यहां से देखिए लेटेस्ट डिजाइन

Janmashtami Mehendi: श्रीकृष्ण जन्मोत्सव को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है. भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर जन्माष्टमी मनाई जाती है. इस साल जन्माष्टमी 16 अगस्त, शनिवार के दिन पड़ रही है. जन्माष्टमी (Janmashtami) के दिन व्रत रखा जाता है, श्रीकृष्म की झांकी तैयार की जाती है, घर में पकवान बनाए जाते हैं और भक्त बेहद धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है. ऐसे में जन्माष्टमी के मौके पर लड़कियों को मेहंदी लगाने का भी बेहद शौक होता है. अगर आप भी जन्माष्टमी पर मोरपंख वाली (Morpankh Mehndi) या श्रीकृष्ण रूप वाली अनोखी मेहंदी लगाना चाहती हैं तो यहां से ले लीजिए यहां. मेहंदी के इन लेटेस्ट और यूनिक डिजाइंस (Unique Mehndi Designs) को आप भी हाथों पर लगाएंगी तो आपके हाथों की भी शोभा बढ़ जाएगी.

जन्माष्टमी के मेहंदी डिजाइंस | Janmashtami Mehendi Designs

श्रीकृष्ण की प्रतिमा वाली यह मेहंदी हाथों पर बेहद सुंदर लगेगी. इस मेहंदी को यहां से देखकर लगाया जा सकता है. इसमें बीच में श्रीकृष्ण बने हैं और आस-पास पतली कीप से मेहंदी लगाई गई है. हाथ के पिछली तरफ गायों का पैटर्न बनाकर मेहंदी लगाई गई है.

बाल कान्हा की ये मेहंदी भी जन्माष्टमी पर लगाई जा सकती है. इस मेहंदी में हाथों पर बाल कान्हा बनाए गए हैं. जन्माष्टमी के लिए मेहंदी का यह डिजाइन परफेक्ट है.

कुछ सिंपल और सुंदर लगाना चाहती हैं तो मेहंदी के इस डिजाइन (Simple Mehndi Design) पर नजर डालिए. बीच में कमल का डिजाइन उकेरने के बाद पूरे हाथ को पतली कीप से भरा गया है.

एक जमाने पर बेल का मतलब होता था बड़े-बड़े पैटर्न से हाथों को भरना. लेकिन, आजकल मेहंदी से बनी सिंपल पत्तियों और फूलों वाली बेल भी हाथों पर बेहद खूबसूरत लगती है.

फुल हैंड मेहंदी लगाना चाहती हैं तो इस डिजाइन को देखिए. इस मेहंदी से हाथ बहुत ज्यादा भरे हुए नहीं लगेंगे लेकिन बिल्कुल खाली भी नहीं दिखेंगे.

आजकल इस तरह की मोटी कीप वाली मेहंदी बेहद ट्रेंड में है. हाथों की पिछली तरफ आप भी इस मेहंदी को लगा सकती हैं. इसमें बड़े-बड़े फूलों का पैटर्न लगाना गया है.

पतली कीप वाली यह मेहंदी भी आप पर खूब फबेगी. किसी का मंझा हुआ हाथ हो तो इस मेहंदी को जरूर लगवाएं.

जन्माष्टमी का मौका है और ऐसे में मोरपंख वाली मेहंदी लगाई जाए तो त्योहार भी पूरा लगने लगता है. इस मोरपंख वाले डिजाइन को हाथों के पीछे ही नहीं बल्कि हथेली पर भी लगाया जा सकता है.

मोरपंख वाली इस मेहंदी को भी हाथों पर लगाया जा सकता है. इसमें मोरपंखों के साथ ही मोर भी बनाया गया है. मोटी कीप से लगी यह मेहंदी आसानी से लगाई जा सकती है.