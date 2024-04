ज्यादातर लड़कियों को होती है पीरियड्स से जुड़ी ये समस्या, लेकिन नहीं होता पता, जानें मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर क्या हैं, इसे कैसे पहचानें?

Menstrual disorders: मेडिकल की भाषा में मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर या मासिक धर्म विकार एक ऐसी स्थिति है जिसमें पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं

What is the reason for irregular periods: अक्सर महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान कई सारे बदलावों होते हैं. जिसका असर उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर देखने को मिलता है. ये स्थिति ऐसी होती है जब महिलाओं को चिड़चिड़ाहट, दर्द और मूड स्विंग जैसी समस्या से गुजरना होता है. इन सभी में एक स्थिति ऐसी भी आती है जिसे मेडिकल की भाषा में मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर कहा जाता है. मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर महिलाओं को कैसे प्रभावित करता है. इसके लक्षण क्या हैं. इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जानेंगे डॉक्टर नूपुर गुप्ता, निदेशक और प्रसुति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ एफएमआरआई से.

मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर क्या है? (What Is Menstrual Disorder)