उबटन लगाने से क्या फायदा होता है? महंगे साबुत छोड़ इन चीजों से बनेगी स्किन सॉफ्ट और ग्लोइंग

Benefits of Applying Ubtan on Skin: आयुर्वेद में शरीर और त्वचा की देखभाल के लिए प्राकृतिक उपायों को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है. आज के समय में जहां लोग कठोर केमिकल्स से बने साबुन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर निर्भर होते जा रहे हैं, वहीं आयुर्वेद हमें याद दिलाता है कि असली सुंदरता प्रकृति की गोद में छिपी है. खासकर उबटन का उपयोग सदियों से भारतीय परंपरा का हिस्सा रहा है. यह केवल एक ब्यूटी नहीं, बल्कि स्किन केयर का वैज्ञानिक और प्राकृतिक तरीका है.

ये भी पढ़ें- आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए दूध में ये चीज मिला खाना बेहद मददगार, चश्मा पहनते हैं तो जरूर करें ट्राई

स्किन पर साबुन लगाने के नुकसान

साबुन त्वचा की सतह से गंदगी तो हटा देता है, लेकिन उसके साथ ही यह स्किन के नेचुरल ऑयल और नमी को भी खत्म कर देता है. इससे त्वचा रूखी, बेजान और कई बार सेंसिटिव हो जाती है तो वहीं उबटन पीएच-फ्रेंडली होता है और त्वचा के नेचुरल ऑयल को सुरक्षित रखता है. इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके इस्तेमाल से त्वचा साफ, मुलायम और चमकदार बनती है.

ग्लोइंग स्किन के लिए उबटन कैसे बनाएं?

उबटन बनाने के लिए कई प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग किया जाता है. इनमें से कुछ प्रमुख हैं जैसे बेसन, हल्दी, चंदन और दूध. उबटन बनाने के लिए सबसे पहले सभी सामग्रियों को मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें. पेस्ट को अपनी त्स्किन पर हल्के हाथों से मालिश करें और फिर पानी से धोकर साफ कर लें. आपको बिना किसी केमिकल के एक मुलायम, चमकदार रंगत दिखाई देगी.

ये भी पढ़ें- कान का कचरा चुटकियों में निकल आएगा बाहर, जान लीजिए सबसे आसान घरेलू तरीका

उबटन स्किन को कैसे चमकदार बना सकता है?

आयुर्वेद की मानें तो बेसन त्वचा की गहराई से सफाई करता है और डेड स्किन को हटाता है. हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो त्वचा को संक्रमण से बचाते हैं और नैचुरल ग्लो देते हैं. चंदन से त्वचा को ठंडक मिलती है. वहीं दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड त्वचा को नमी प्रदान करता है और टैनिंग का काम करता है. उबटन का नियमित इस्तेमाल त्वचा को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है. यह त्वचा की सतह से धूल-मिट्टी, प्रदूषण और डेड सेल्स को हटाकर नई सेल्स को पुनर्जीवित करता है. खास बात यह है कि उबटन पूरी तरह प्राकृतिक होता है, इसलिए इसके इस्तेमाल से किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट की संभावना बेहद कम रहती है.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)