Cerebral Palsy: बच्चे को प्रेगनेंसी के दौरान या जन्म के बाद भी हो सकती है सेरेब्रल पाल्सी, जानें लक्षण, कारण और बचाव के तरीके

सेरेब्रल पाल्सी वाले लोगों को मांसपेशियों पर कंट्रोल के साथ हल्की समस्याएं हो सकती हैं, या यह इतना गंभीर हो सकता है कि वे चल नहीं सकते. सीपी वाले कुछ लोगों को बोलने में कठिनाई होती है. अन्य में बौद्धिक अक्षमता होती है, जबकि कई के पास सामान्य बुद्धि होती है.

सेरेब्रल पाल्सी का क्या कारण है? (What Causes Cerebral Palsy?)

कुछ समस्याएं जो मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकती हैं या उसके विकास को बाधित कर सकती हैं, उनमें शामिल हैं:

बच्चे के गर्भ में जन्म के दौरान या बाद में मस्तिष्क में रक्तस्राव

महत्वपूर्ण अंगों में ब्लड फ्लो में कमी

जन्म के समय या जीवन के पहले महीने में दौरे पड़ना

कुछ अनुवांशिक स्थितियां

दर्दनाक मस्तिष्क की चोटें

सेरेब्रल पाल्सी के लक्षण क्या हैं? | What Are The Symptoms Of Cerebral Palsy?

सेरेब्रल पाल्सी के लक्षण और संकेत एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत अलग हो सकते हैं. सेरेब्रल पाल्सी पूरे शरीर को प्रभावित कर सकती है या यह मुख्य रूप से एक या दो अंगों, या शरीर के एक तरफ तक सीमित हो सकती है. आम तौर पर संकेतों और लक्षणों में मूवमेंट और कोर्डिनेशन, स्पीच और खाने में परेशानी जैसी समस्याएं शामिल होती हैं.

मूवमेंट और कोर्डिनेशन

सख्त मांसपेशियां, सबसे आम मूवमेंट डिसऑर्डर

मांसपेशियों की टोन में बदलाव जैसे या तो बहुत सख्त या बहुत अधिक फ्लॉपी होना

सामान्य सजगता के साथ कठोर मांसपेशियां (कठोरता)

संतुलन और मांसपेशियों के कोर्डिनेशन की कमी

झटके या झटकेदार अनैच्छिक गतिविधियां

धीमी गति से चलने वाली हरकतें

शरीर के सिर्फ एक साइड का काम करना, जैसे केवल एक हाथ से पहुंचना या रेंगते समय पैर खींचना

चलने में कठिनाई

कपड़े बटन करना या बर्तन उठाना

सेरेब्रल पाल्सी से कैसे करें बचाव? | How To Prevent Cerebral Palsy?

सेरेब्रल पाल्सी के ज्यादातर मामलों को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन आप जोखिम को कम कर सकते हैं. अगर आप गर्भवती हैं या प्रेगनेंसी प्लान बना रही हैं, तो आप हेल्दी रहने और गर्भावस्था की जटिलताओं को कम करने के लिए ये कदम उठा सकती हैं:

सुनिश्चित करें कि आपको टीका लगाया गया है. रूबेला जैसी बीमारियों के खिलाफ टीका लगवाने से गर्भवती होने से पहले एक संक्रमण को रोका जा सकता है जो भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है.

आप जितनी हेल्दी गर्भावस्था की ओर बढ़ रही हैं, उतनी ही कम संभावना है कि आप एक ऐसे संक्रमण को विकसित करेंगी जिसके परिणामस्वरूप सेरेब्रल पाल्सी हो.

प्रारंभिक और निरंतर प्रसव पूर्व देखभाल की तलाश करें. आपकी गर्भावस्था के दौरान आपके डॉक्टर के पास नियमित रूप से जाना आपके और आपके अजन्मे बच्चे के स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने का एक अच्छा तरीका है.

शराब, तंबाकू और अवैध दवाओं से बचें. इन्हें सेरेब्रल पाल्सी जोखिम से जोड़ा गया है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.