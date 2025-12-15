विज्ञापन
विशेष लिंक

AQI 500 के पार जाने पर शरीर में क्या-क्या बिगड़ने लगता है? जानें 5 खतरनाक हेल्थ इफेक्ट्स

AQI 500 Impact on Human Body: खराब हवा में सांस लेने से सिर्फ फेफड़े ही नहीं बल्कि कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. दिल्ली के कई इलाको में एक्यूआई 450 से 500 प्लस हो चुका है. ऐसे में हवा के इतने खतरनाक लेवल तक खराब होने के क्या मायने हैं. आइए जानते हैं.

Read Time: 4 mins
Share
AQI 500 के पार जाने पर शरीर में क्या-क्या बिगड़ने लगता है? जानें 5 खतरनाक हेल्थ इफेक्ट्स
अगर AQI 500 के ऊपर पहुंच जाए, तो इसे बेहद खतरनाक श्रेणी में रखा जाता है.

Effects of High Air Pollution AQI 500: दिल्ली, नोएडा समेत लगभग उत्तर भारत के सभी बड़े शहरों की हवा बहुत खराब हो चुकी है. दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 दिनों से स्मॉग की चादर फैली हुई है. कई इलाकों में सुबह के वक्त विजिबिलिटी लगभग जीरो हो गई है. इससे न सिर्फ यातायात प्रभावित हो रहा है बल्कि सांस से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ गई हैं. बढ़ता वायु प्रदूषण अब सिर्फ मौसम की खबर नहीं रहा, बल्कि यह सीधा हमारी सेहत पर हमला बन चुका है. जब एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 50–100 के बीच होता है, तब हवा सामान्य मानी जाती है. लेकिन, जैसे ही यह 300 के पार जाता है, हालात गंभीर हो जाते हैं और अगर AQI 500 के ऊपर पहुंच जाए, तो इसे बेहद खतरनाक श्रेणी में रखा जाता है. ऐसे में कुछ मिनटों तक सांस लेना भी शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है. खासकर बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से बीमार लोगों के लिए यह स्थिति किसी इमरजेंसी से कम नहीं होती.

ये भी पढ़ें: डॉक्टर त्रेहान ने बताया Heart Attack के पीछे की असली वजह, क्या डर की वजह से रुक सकती है दिल की धड़कन? जानें

AQI 500 के पार जाने के क्या मायने?

AQI 500 के पार जाने का मतलब है कि हवा में बेहद महीन जहरीले कण (PM2.5 और PM10), नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें खतरनाक स्तर पर मौजूद हैं. ये कण सांस के जरिए सीधे फेफड़ों और खून तक पहुंच जाते हैं. आइए जानते हैं कि इतनी खराब हवा में सांस लेने से शरीर में कौन-कौन से बड़े नुकसान हो सकते हैं.

1. फेफड़ों को सीधा नुकसान

AQI 500 से ऊपर होने पर सांस की नलियों में सूजन आ जाती है. सांस फूलना, खांसी, सीने में जकड़न और दम घुटने जैसा एहसास आम हो जाता है. अस्थमा और COPD के मरीजों में अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. लंबे समय तक ऐसी हवा में रहने से फेफड़ों की क्षमता भी कम होने लगती है.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: iStock

2. दिल पर बढ़ता खतरा

जहरीले कण खून में मिलकर दिल की नसों को नुकसान पहुंचाते हैं. इससे ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, दिल की धड़कन इर्रेगुलर हो सकती है और हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है. रिसर्च बताती हैं कि ज्यादा प्रदूषण वाले दिनों में हार्ट पेशेंट्स को अस्पताल में भर्ती होने की नौबत ज्यादा आती है.

ये भी पढ़ें: डॉक्टर नरेश त्रेहान ने बताया खून पंप करने के अलावा दिल के 4 रहस्यमयी काम, जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

3. आंख, नाक और गले में तेज जलन

इतने खराब AQI में आंखों में जलन, पानी आना, नाक बहना और गले में खराश होना आम समस्या बन जाती है. कई लोगों को सिरदर्द और चक्कर भी आने लगते हैं, जिससे रोजमर्रा का काम करना मुश्किल हो जाता है.

4. दिमाग और मानसिक सेहत पर असर

प्रदूषण सिर्फ शरीर ही नहीं, दिमाग को भी प्रभावित करता है. AQI 500 के पार होने पर चिड़चिड़ापन, बेचैनी, नींद न आना और ध्यान लगाने में परेशानी बढ़ जाती है. लंबे समय तक एक्सपोजर से याददाश्त और मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है.

5. बच्चों और बुजुर्गों में गंभीर रिस्क

बच्चों के फेफड़े पूरी तरह विकसित नहीं होते, इसलिए प्रदूषण का असर उन पर ज्यादा होता है. वहीं बुजुर्गों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, जिससे संक्रमण और सांस से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.

Dr. Naresh Trehan से जानें बीमारियों से बचने और लंबी उम्र पाने के राज, दिल के डॉक्टर से दिल की बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
AQI 500, Health Effects, Delhi Smog, Delhi Pollution, What Happens When AQI Is Over 500, Effects Of AQI 500 Pollution, 5 Dangerous Health Effects Of High AQI, AQI 500 Impact On Human Body, Health Problems When AQI Exceeds 500, Effects Of High Air Pollution AQI 500, AQI 500 Symptoms In Body, How AQI 500 Affects Lungs And Heart, AQI 500 Health Warnings, Pollution Levels AQI 500 Risks, 5 Health Hazards Of Severe Air Pollution, AQI 500 And Respiratory Issues, AQI 500 Cardiovascular Effects, What Happens To Lungs When AQI Is Over 500, AQI 500 Health Effects On Children, 5 Dangerous Effects Of Severe Air Pollution On Body, How To Protect Body From AQI 500 Pollution
Get App for Better Experience
Install Now