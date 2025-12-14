विज्ञापन
विशेष लिंक

डॉक्टर नरेश त्रेहान ने बताया खून पंप करने के अलावा दिल के 4 रहस्यमयी काम, जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

Unknown Heart Functions: डॉक्टर नरेश त्रेहान ने बताया है कि दिल केवल खून पंप करने का काम नहीं करता, बल्कि इसके और भी कई रहस्यमयी काम हैं. उन्होंने बताया कि दिल के 4 अन्य जरूरी कार्य हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे.

Read Time: 3 mins
Share
डॉक्टर नरेश त्रेहान ने बताया खून पंप करने के अलावा दिल के 4 रहस्यमयी काम, जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान
हार्ट दुनिया का सबसे एफिशिएंट पंप है, जो बिना रुके 24 घंटे, मिनट में करीब 70 से 90 बार धड़कता रहता है.

Heart Secrets: अक्सर लोगों को लगता है कि दिल का काम सिर्फ खून पंप करना है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है. कार्डियक एक्सपर्ट्स के अनुसार, हार्ट दुनिया का सबसे एफिशिएंट पंप है, जो बिना रुके 24 घंटे, मिनट में करीब 70 से 90 बार धड़कता रहता है. न यह कभी सोता है, न आराम करता है. अगर दिल कुछ सेकंड के लिए भी रुक जाए, तो इंसान बेहोश हो सकता है.

ये भी पढ़ें: भारत के फेमस कार्डियोलॉजिस्ट Dr Naresh Trehan ने बताया यंग एज में हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं, किन बातों की अनदेखी बिल्कुल न करें

हार्ट क्यों है इतना जरूरी? | Why is The Heart So Important?

डॉक्टर बताते हैं कि ब्रेन, मसल्स और शरीर के बाकी अंगों को तो आराम मिल सकता है, लेकिन दिल को नहीं. अगर 3–5 मिनट तक ब्रेन तक ऑक्सीजन युक्त खून न पहुंचे, तो ब्रेन डैमेज या ब्रेन डेड होने का खतरा हो जाता है. यही वजह है कि हार्ट को "Soul of the Body" भी कहा जाता है.

क्या दिल भावनाओं से जुड़ा है?

हालांकि शरीर की सारी कमांड ब्रेन से आती है, लेकिन इमोशन्स का असर सबसे पहले दिल पर दिखता है. डर, गुस्सा, स्ट्रेस, खुशी या प्यार, हर भावना में दिल की धड़कन बदल जाती है. यानी दिल सिर्फ पंप नहीं करता, बल्कि हमारी भावनाओं पर भी तुरंत रिएक्शन देता है.

ब्लड कैसे होता है साफ? हार्ट, लंग्स और किडनी की भूमिका (How is Blood Purified? Role of the Heart, Lungs, and Kidneys)

कई लोग सोचते हैं कि दिल ही ब्लड को साफ करता है, लेकिन असल में हर अंग की अपनी भूमिका होती है.

  • हार्ट ब्लड को पंप करता है
  • लंग्स ब्लू ब्लड को रेड ब्लड में बदलते हैं.
  • किडनी और लिवर ब्लड को फिल्टर करते हैं.

शरीर में दो तरह का ब्लड होता है:

  • वीनस ब्लड (Blue Blood): जिसमें ऑक्सीजन कम होती है.
  • आर्टेरियल ब्लड (Red Blood): जिसमें ऑक्सीजन भरपूर होती है.

हार्ट का राइट साइड ब्लू ब्लड को लंग्स तक भेजता है, जहां CO₂ निकलती है और ऑक्सीजन जुड़ती है. फिर यही रेड ब्लड हार्ट के लेफ्ट साइड से पूरे शरीर में पंप होता है.

Dr. Naresh Trehan से जानें बीमारियों से बचने और लंबी उम्र पाने के राज, दिल के डॉक्टर से दिल की बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Doctor Naresh Trehan, Heart Functions, Heart Secrets, Dil Ka Kaam, Cardiac Surgeon, Mysterious Functions Of The Heart, Heart Functions Besides Pumping Blood, 4 Mysterious Heart Functions, Heart Secrets Revealed, Heart Hormone Production, Heart Endocrine Function, Cardiac Functions Beyond Pumping, Cardiac Surgeon Discoveries, Heart Disease Prevention, Medical Insights On Heart, Heart Health Tips, Heart Care Advice, Naresh Trehan Heart Secrets, Unknown Heart Functions
Get App for Better Experience
Install Now