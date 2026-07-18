30 दिन रोजाना केला खाने से क्या होगा, 1 दिन में कितने केले खाएं, जानें सेवन का सही समय और बहुत कुछ | 10 FAQS

10 FAQs About Banana: केला एक ऐसा फल है जिसे सबसे ज्यादा खाया और पसंद किया जाता है. सस्ता, आसानी से मिलने वाला और झटपट एनर्जी देने वाला यह फल हर घर की पहली पसंद है. केले की सबसे बड़ी खासियत है कि इसे किसी भी मौसम में खाया जा सकता है. नाश्ते में, वर्कआउट से पहले, स्कूल के टिफिन में, केला हर जगह फिट बैठता है. इसमें मौजूद पोटैशियम, फाइबर, विटामिन B6 और मैग्नीशियम शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं केला खाने से होने वाले लाभ.

10 FAQs About Banana | केला खाने के फायदे और नुकसान-

कौन सी बीमारी में केला नहीं खाना चाहिए?

अगर आपको किडनी की बीमारी है, तो केला खाने से बचना चाहिए. केले में पोटैशियम बहुत ज्यादा होता है, जिसे बीमार किडनी फिल्टर नहीं कर पाती. इसके अलावा, जिन लोगों को अस्थमा या बहुत ज्यादा सांस की एलर्जी है, उन्हें भी केला डॉक्टर की सलाह पर ही खाना चाहिए.

केले कब नहीं खाना चाहिए?

केले को कभी भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए. खाली पेट केला खाने से शरीर में मैग्नीशियम और कैल्शियम का बैलेंस बिगड़ सकता है, जिससे दिल पर बुरा असर पड़ता है.

केला को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. (image NDTV)

रात में सोते समय केला खाना चाहिए कि नहीं?

आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों ही रात को केला खाने से मना करते हैं. रात में हमारा मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है. ऐसे में केला खाने से कफ, सर्दी-खांसी, और पेट भारी होने की समस्या हो सकती है.

शुगर में केला खाना चाहिए कि नहीं?

हां, केले में नेचुरल शुगर और कार्बोहाइड्रेट होते हैं. अगर आपकी डायबिटीज कंट्रोल में है, तो आप आधा या एक छोटा कच्चा-पक्का केला खा सकते हैं. पूरी तरह से पका हुआ या काला पड़ा हुआ केला शुगर लेवल को तुरंत बढ़ा सकता है.

1 दिन में हम कितने केले खा सकते हैं?

एक आम और स्वस्थ इंसान दिनभर में 1 से 2 केले आसानी से खा सकता है. अगर आप जिम जाते हैं या भारी फिजिकल वर्कआउट करते हैं, तो 3 केले भी खा सकते हैं. इससे ज्यादा खाने से पेट खराब या वजन बढ़ने की समस्या हो सकती है.

1 महीने लगातार केला खाने से क्या होगा?

अगर आप रोज नियम से 1-2 केले खाते हैं, तो 1 महीने में आपको कमाल के बदलाव दिखेंगे. जैसे आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल हाई रहेगा, पोटैशियम की वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा. आपका डाइजेशन बेहतर होगा और कब्ज से राहत मिलेगी.

एक केला कितनी रोटी के बराबर होता है?

एक मीडियम साइज के केले में लगभग 105 कैलोरी होती है. वहीं एक बिना घी वाली साधारण गेहूं की रोटी में करीब 70-80 कैलोरी होती है. इस हिसाब से देखें तो एक केला लगभग 1.5 रोटी के बराबर होता है.

कौन सा केला अच्छा होता है?

हल्का पीला केला, जिसके दोनों छोर थोड़े से हरे हों, सेहत के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है. इसमें शुगर लेवल कम और फाइबर ज्यादा होता है. ज्यादा गल चुके केले में शुगर बहुत ज्यादा होती है, जिसे पचाना मुश्किल होता है.

दूध में मिलाकर केला खाने से क्या होता है?

वजन बढ़ाने के शौकीन लोग अक्सर 'बनाना शेक' पीते हैं. लेकिन आयुर्वेद के अनुसार, दूध और केला एक साथ खाने से शरीर में टॉक्सिंस बन सकते हैं, जिससे पाचन धीमा होता है और साइनस या कफ की समस्या हो सकती है. अगर खाना ही है, तो केला खाने के 20 मिनट बाद दूध पिएं.

सबसे महंगा केला कौन सा है?

दुनिया का सबसे महंगा केला गैंग्टू (Gokusen Banana) माना जाता है, जो जापान में उगाया जाता है. इसके एक केले की कीमत सैकड़ों रुपये में होती है क्योंकि इसे बहुत ही खास तरीके और साफ वातावरण में तैयार किया जाता है.

क्या कहती है रिसर्च-

Harvard T.H. Chan School of Public Health की यह रिसर्च बताती है कि केले में भरपूर मात्रा में पाया जाने वाला पोटैशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और दिल की बीमारियों के खतरे को कम करने में बेहद मददगार है.

National Institutes of Health की इस स्टडी के अनुसार, थोड़े कच्चे या हरे केलों में रेसिस्टेंट स्टार्च होता है, जो आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है और शुगर लेवल को तेजी से बढ़ने से रोकता है.

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