Daily water rules for youthfulness: क्या आप भी चाहते हैं कि बढ़ती उम्र आपको छू भी न सके. चेहरे पर हमेशा ग्लो और ताजगी रहे, एनर्जी बनी रहे और मन हमेशा खुश रहे. अगर हां, तो आज से ही पानी पीने के 4 नियम फॉलो करना शुरू कर दें. पानी हमारी हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है. लेकिन सिर्फ पानी पीना काफी नहीं है. इसे कैसे पीते हैं, कब पीते हैं और कितना पीते हैं, ये सब उतना ही जरूरी (How to drink water to reduce aging signs and improve gut health) है। साइकोलॉजिस्ट और हिलिंग एक्सपर्ट डॉ. मदन मोदी ने अपने इंस्टाग्राम (@dr.madanmodi) पर पानी पीने के चार ऐसे नियम बताए हैं, जिन्हें अगर आपने फॉलो कर लिया, तो उम्र चाहे जो भी हो, शरीर और चेहरा हमेशा जवां (Natural way to stay young using correct water drinking practices) नजर आएगा. 40 की उम्र में भी 24 के नजर आएंगे. आइए जानते हैं इन चारों नियमों (How to drink water correctly to stay young and healthy after 40) को जो आपकी हेल्थ को हीलिंग मोड में ले जा सकते हैं.

पानी पीने का सही तरीका और समय | pani pine ka sahi tarika

1. दिन की शुरुआत पानी से करें (Start day with water)



डॉ. मोदी कहते हैं कि सुबह उठते ही सबसे पहले कम से कम एक गिलास पानी जरूर पिएं. ये ना सिर्फ बॉडी को डिटॉक्स करता है बल्कि नींद में स्लो पड़े मेटाबॉलिज्म को भी एक्टिव करता है.

सुबह का पानी आपके लिवर, किडनी और स्किन को रिफ्रेश कर देता है. इससे कब्ज, एसिडिटी जैसी समस्याएं भी दूर होती हैं. अगर चाहें तो गुनगुना पानी पी सकते हैं, इससे पेट और स्किन दोनों को काफी फायदा मिलता है.

2. घूंट-घूंट कर पिएं पानी (Drink water sip by sip)



डॉ. मोदी बताते हैं कि एक झटके में गिलास का पूरा पानी पीने की बजाय आराम से घूंट-घूंट करके या मुंह में थोड़ी देर रखकर धीरे-धीरे पिएं. इससे ज्यादा मात्रा में लार यानी सलाइवा पेट में जाएगा, जो पाचन को दुरुस्त करता है. इससे न सिर्फ माइग्रेन और सिरदर्द जैसी परेशानियों में राहत मिलती है, बल्कि ENT यानी कान, नाक, गले की सेहत भी बेहतर होती है. ये आपके शरीर की नेचुरल एक्सरसाइज की तरह काम करता है.

3. ठंडा पानी पीने से बचें (Avoid drinking cold water)

गर्मियों में ठंडा पानी कितना अच्छा लगता है ना. लेकिन डॉ. मोदी की सलाह है कि चाहे कितनी भी गर्मी क्यों न पड़े, गला क्यों ना पूरी तरह सूख जाए, फ्रिज के ठंडे पानी से हमेशा बचना चाहिए. चिल्ड वाटर पीने से शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम पर झटका लगता है और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है. इसके बजाय मिट्टी के घड़े का ताजा पानी सबसे बेहतर ऑप्शन है. ये न सिर्फ बॉडी के टेंपरेचर को बैलेंस करता है बल्कि नेचुरल तरीके से बॉडी को ठंडक देता है.

4. खाने के तुरंत पहले और बाद पानी अवॉयड करें (Avoid water before and after meals)



डॉ. मोदी पानी पीने का चौथा नियम बताते हैं,खाने से ठीक पहले या तुरंत बाद पानी पीना शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है. इससे पाचन की प्रक्रिया कमजोर होती है और पेट फूलने जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए खाना खाने से 30 मिनट पहले और 30 मिनट बाद ही पानी पिएं. खड़े होकर कभी भी पानी न पिएं, हमेशा बैठकर ही पानी पीना चाहिए. अगर खाने के तुरंत बाद या बीच में बहुत जरूरी हो तो दूध, मट्ठा या दही ले सकते हैं. ये डाइजेशन में मदद करते हैं.

पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, सेहत का डॉक्टर भी है



डॉ. मदन मोदी का मानना है कि अगर हम सिर्फ पानी पीने के इन चार नियमों को ही सही से अपना लें, तो न सिर्फ हमारी स्किन ग्लो करने लगेगी बल्कि फेस पर झुर्रियां भी कम हो जाएंगी, पेट की गड़बड़ियां, माइग्रेन और स्किन से जुड़ी तमाम प्रॉब्लम्स अपने आप ही गायब हो जाएंगी. तो अगर आपको भी 40 की उम्र में भी 24 की एनर्जी और फेस की ग्लो चाहिए तो आज से ही अपने पानी पीने के तरीके को बदल लें.