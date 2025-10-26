पॉल्यूशन के समय कौन-सी डाइट रखेगी आपको बीमारियों से दूर? जानिए असरदार फूड्स

Diet During Air Pollution: जब हवा में जहर घुला हो, सांस लेना मुश्किल हो जाए और आंखों में जलन महसूस हो, तो समझिए कि वायु प्रदूषण अपने चरम पर है. खासकर सर्दियों और त्योहारों के मौसम में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ जाता है कि सेहत पर सीधा असर पड़ता है. ऐसे समय में सिर्फ मास्क पहनना या एयर प्यूरीफायर लगाना ही काफी नहीं होता, बल्कि शरीर को अंदर से मजबूत बनाना भी जरूरी है. और इसके लिए सबसे असरदार तरीका है सही डाइट. इस लेख में हम जानेंगे कि पॉल्यूशन के समय कौन-से फूड्स आपकी डाइट में शामिल होने चाहिए ताकि आप बीमारियों से दूर रहें और शरीर प्रदूषण से लड़ने में सक्षम हो.

पॉल्यूशन के दौरान किन चीजों को खाना चाहिए? (What Things Should be Eaten During Pollution?)

1. विटामिन-C से भरपूर फल और सब्जियां

विटामिन-C एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और फेफड़ों को साफ रखने में मदद करता है. संतरा, आंवला, नींबू, कीवी, अमरूद जैसे फल रोजाना खाएं. शिमला मिर्च, पालक, और ब्रोकली जैसी सब्जियां भी फायदेमंद हैं. ये फूड्स शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं.

2. विटामिन-D से भरपूर डाइट

विटामिन-D न सिर्फ हड्डियों के लिए जरूरी है, बल्कि यह इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने में भी मदद करता है. दूध, दही, अंडा, मछली और मशरूम जैसे फूड्स डाइट में शामिल करें. सुबह की हल्की धूप में 15–20 मिनट बैठना भी विटामिन-D पाने का प्राकृतिक तरीका है. इससे शरीर प्रदूषण के असर को बेहतर तरीके से झेल पाता है.

3. एंटी-इंफ्लेमेटरी फूड्स

प्रदूषण से शरीर में सूजन और एलर्जी की समस्या हो सकती है. ऐसे में एंटी-इंफ्लेमेटरी फूड्स राहत देते हैं. हल्दी, अदरक, लहसुन और काली मिर्च का सेवन करें. हल्दी वाला दूध, अदरक की चाय और लहसुन का सूप जैसे घरेलू उपाय अपनाएं. ये फेफड़ों को साफ रखते हैं और गले की खराश से राहत दिलाते हैं.

4. हेल्दी फैट्स और ओमेगा-3

ओमेगा-3 फैटी एसिड फेफड़ों की सूजन को कम करता है और दिल को स्वस्थ रखता है. अखरोट, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और फैटी फिश जैसे सालमन और टूना खाएं. सरसों का तेल और ऑलिव ऑयल खाना पकाने में इस्तेमाल करें. ये फूड्स शरीर को प्रदूषण से होने वाले नुकसान से बचाते हैं.

5. हर्बल ड्रिंक्स और काढ़ा

प्रदूषण के समय गले में खराश, खांसी और सांस लेने में दिक्कत आम हो जाती है. तुलसी, अदरक, मुलेठी और शहद से बना काढ़ा दिन में एक बार जरूर लें. ग्रीन टी, कैमोमाइल टी और नींबू पानी भी शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं. ये ड्रिंक्स शरीर को हाइड्रेट रखते हैं और इम्यूनिटी बढ़ाते हैं.

