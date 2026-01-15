Shubh Ratri: रात को सोने से पहले Wi-Fi क्यों बंद कर देना चाहिए?

Ghar Me WIFI Lagane Ke Nuksan: आज के समय में बिना वाई-फ़ाई के मोबाइल फोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, टैबलेट चलाने का मजा नहीं आता, घंटों-घंटों तक रील देखना कोई सीरीज देखना एक आदत बन चुकी है, लेकिन क्या आप जानते हैं हर छोटी से छोटी चीज के लिए इंटरनेट पर निर्भर रहना सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है. अगर आप भी रात को सोने से पहले वाई-फ़ाई बंद करके नहीं सोते हैं, तो आज से बदल लें अपनी यह आदत. चलिए जानते हैं कि रात को सोने से पहले वाई-फ़ाई बंद करने की आदत क्यों फायदेमंद हो सकती है.

वाई-फ़ाई बंद करने के फायदे

नींद में बाधा: रात को वाई-फ़ाई चलकर सोने से उसमें से निकलने वाली डियो फ्रीक्वेंसी तरंगें दिमाग पर असर डाल सकती है और बार-बार नींद टूटने का कारण बन सकती है. अगर आप सुकून की नींद लेना चाहते हैं, तो रात में सोने से पहले वाई-फ़ाई बंद जरूर करके सोएं.

इसे भी पढ़ें: Sweet Potato Benefits: सर्दियों में शरकंद खाने का सही तरीका क्या है? जान लेंगे तो सेहत और जबान दोनों रहेंगे खुश

रेडिएशन के संपर्क से राहत: लंबे समय तक रात को सोने समय वाईफाई चलाकर सोने से रेडिएशन शरीर पर बुरा असर डाल सकती हैं. ऐसे में अगर आप इसे बंद करके सोते हैं, तो शरीर को रेडिएशन से राहत मिलती है, जिससे शरीर को कई बीमारियों से दूर रखा जा सकता है.

अंखों में दर्द से राहत: रात में सोने से पहले देर तक इंटरनेट का उपयोग करने से आंखों में जलन, थकान और सिर दर्द की समस्या का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में अगर आप सोने से पहले वाईफाई बंद करके सोते हैं तो मोबाइल और लैपटॉप का उपयोग अपने आप कम हो जाता है, जिससे आंखों को आराम मिलता है.

स्ट्रेस से दूर: सोने से पहले वाईफाई बंद करके सोने से बार-बार बजते फोन और नोटिफिकेशंस से दूर रहेंगे जिससे स्ट्रेस कम होगा और अच्छी नींद आएगी. नियमित रूप से आपकी यह आदत मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी मानी जा सकती है.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)