Female Condom क्या होता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कितना असरदार है?

What Are Female Condoms And How To Use Them: फीमेल कंडोम क्या होता है और किस तरह काम करता है. कैसे आप फीमेल कंडोम को इस्तेमाल कर सकते (How to Use a Female Condom) हैं और यह कितना असरदार होता है? फीमेल कंडोम से जुड़े कई सवाल होते हैं, जो अक्सर लोगों के मन में उठते हैं. अक्सर लोग फीमेल कंडोम का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसे यूज करने के दौरान कई तरह के खतरे होते हैं. चलिए जानते हैं महिला निरोध के बारे में सबकुछ-

क्या होते हैं फीमेल कंडोम (What is a Female Condom (aka Internal Condom)

महिला कंडोम उन महिलाओं के लिए एक अच्छा विकल्प है जिनके पुरुष साथी कंडोम का इस्तेमाल नहीं करते और वे गर्भधारण नहीं चाहतीं (Unwanted Pregnancy). हम सभी जानते हैं कि कंडोम अनचाहे गर्भधारण से 100 फीसदी तोनहीं बचाता, लेकिन फिर भी यह अनचाहे गर्भधारण से बचने का सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है. लेकिन अगर आपका पुरुष साथी कंडोम का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं. आप महिला कंडोम यानी फीमेल कंडोम (Female Condoms) का इस्तेमाल कर सकती हैं.

अब अगर आप सोच रही हैं कि महिला कंडोम क्या होता है तो हम आपको बता दें कि फीमेल कंडोम ठीक पुरुष कंडोम (Male Condoms) की तरह होते हैं. बस इन्हें महिलाओं द्वारा पहना जाता है. ताकि पुरुष का वीर्य महिला के वजाइना से होते हुए गर्भाशय तक न पहुंच पाए. ऐसा करने से आप गर्भवती होने से बच सकती हैं.

महिला कंडोम का इस्तेमाल किस तरह करें (Using a Vaginal Condom | How to use a female condom?)

पुरुष कंडोम की तुलना में महिला कंडोम आकार में बड़े होते हैं. अगर आप टैम्पोन का इस्तेमाल करती हैं तो आपको इन कंडोम का इस्तेमाल करने में दिक्कत नहीं होगी.

महिला कंडोम का इस्तेमाल करने से पहले सबसे जरूरी चीज जो आपको देखने की जरूरत है वह है कंडोम की एक्सपायरी डेट. क्योंकि अगर यह एक्सपायरी डेट को पार कर चुका हो, तो इस्तेमाल न करें इसके फटने की संभावना ज्यादा होगी.

महिला कंडोम पहले से ही लुब्रिकेटेड होते हैं, आप चाहें तो शुक्राणुनाशक या अधिक चिकनाई एड कर सकती हैं.

कंडोम का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले एक आरामदायक पोजिशन चुनें. आप बैठ सकती हैं, लेट सकती हैं या एक पैर कुर्सी पर रख कर, या जो भी आरामदायक हो उस स्थिति में इसका इस्तेमाल कर सकती हैं. यह ठीक वैसे ही इस्तेमाल में लेना है जैसे कि आप टैम्पोन को यूज करते हैं.

कंडोम कैसे लगाना है अगर आप नहीं समझ पा रही हैं, तो कंडोम के बंद छोर से आंतरिक रिंग के किनारों खोलें और इसे वजाइना में आराम-आराम से स्लाइड करें.

रिंग को जितना संभव हो अंदर की ओर धक्का दें और सुनिश्चित करें कि यह मुड़े नहीं.

कंडोम की बाहरी रिंग आपकी योनि से लगभग एक इंच बाहर होनी चाहिए. अगर आपने ऐसा कर लिया है, तो आप तैयार हैं.

Using a Vaginal Condom: महिला कंडोम भी गर्भधारण से 100 फीसदी बचाव नहीं दे सकता.

कैसे महिला कंडोम निकालें (How to remove a female condom?)

यह सुनिश्चित करने के लिए कि वीर्य कंडोम से बाहर नहीं गिरता है, कंडोम की बाहरी रिंग को घुमाएं जिसे आपने इसे डालते समय बाहर लटका दिया था.

धीरे से बाहर खींच लें. सुनिश्चित करें कि आप कंडोम को फ्लश न करें, क्योंकि वे आपकी नाली को रोक सकते हैं.

याद रखें कि कंडोम को आप दो बार इस्तेमाल नहीं कर सकते.

फीमेल कंडोम इस्तेमाल करते समय याद रखें ये बातें (Things to remember)

संभोग के दौरान, आप कंडोम को अपनी योनि की दीवारों के खिलाफ समय-समय पर हिला सकते हैं. यह पूरी तरह से सामान्य है जहां तक आप यह सुनिश्चित करते हैं कि लिंग हर समय कंडोम से घिरा हुआ है.

हालांकि, पुरुष कंडोम की तरह, यहां तक कि महिला कंडोम भी 100% सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं.

