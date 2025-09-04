विज्ञापन
धूम्रपान से यौन स्वास्थ्य पर क्या असर होता है? क्या वाकई स्पर्म काउंट में आ जाती है कमी? जानिए

World Sexual Health Day: विश्व यौन स्वास्थ्य दिवस पर जानिए धूम्रपान करने से सेक्सुअल हेल्थ पर क्या असर होता है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए.

Read Time: 3 mins
धूम्रपान से यौन स्वास्थ्य पर क्या असर होता है? क्या वाकई स्पर्म काउंट में आ जाती है कमी? जानिए
World Sexual Health Day 2025: हर साल 4 सितंबर को विश्व यौन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है.

World Sexual Health Day 2025: हर साल 4 सितंबर को विश्व यौन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है. इसका उद्देश्य है लोगों को यौन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, सुरक्षित और संतुलित यौन जीवन को बढ़ावा देना और उन विषयों पर बात करना जिन्हें अक्सर समाज में नजरअंदाज किया जाता है. 2025 की थीम है "Sexual Justice: What Can We Do?" यानी यौन अधिकारों और स्वास्थ्य को लेकर जिम्मेदारी लेना. इस मौके पर एक अहम सवाल सामने आता है, क्या धूम्रपान यौन स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है? क्या इससे वाकई स्पर्म काउंट कम हो जाती है? चलिए इस लेख में जानते हैं.

धूम्रपान और यौन स्वास्थ्य का संबंध

धूम्रपान सिर्फ फेफड़ों या दिल को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि यह शरीर के प्रजनन तंत्र को भी प्रभावित करता है. सिगरेट में मौजूद निकोटिन, टार, कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य रसायन शरीर के ब्लड फ्लो को बाधित करते हैं. इसका सीधा असर लिंग में ब्लड सर्कुलेशन पर पड़ता है, जिससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी स्तंभन दोष की समस्या हो सकती है.

स्पर्म काउंट पर असर: क्या कहती है रिसर्च?

कई मेडिकल स्टडीज में यह पाया गया है कि धूम्रपान करने वाले पुरुषों में स्पर्म काउंट, यानी शुक्राणुओं की संख्या, गैर-धूम्रपान करने वालों की तुलना में कम होती है.

स्पर्म क्वालिटी घटती है: धूम्रपान से स्पर्म की गतिशीलता (motility) और आकार (morphology) बिगड़ सकता है.
DNA डैमेज: सिगरेट के रसायन स्पर्म के DNA को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे गर्भधारण में कठिनाई होती है.
हार्मोनल असंतुलन: निकोटिन टेस्टोस्टेरोन के लेवल को घटा सकता है, जिससे यौन इच्छा और स्पर्म उत्पादन दोनों प्रभावित होते हैं.

महिलाओं के लिए भी नुकसानकारी है धूम्रपान:

धूम्रपान महिलाओं के यौन स्वास्थ्य पर भी असर डालता है. ये गर्भधारण करने में कठिनाई, गर्भपात का खतरा बढ़ना, हार्मोनल गड़बड़ी और पीरियड्स में अनियमितता का कारण बन सकता है.

दूसरी यौन समस्याएं

  • प्रोस्टेट ग्रंथि पर असर: धूम्रपान से प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ सकता है.
  • कामेच्छा में कमी: लगातार धूम्रपान से यौन इच्छा घट सकती है.
  • मूत्र संबंधी समस्याएं: पेशाब में जलन, संक्रमण और मूत्राशय की बीमारियां.

क्या किया जा सकता है?

  • धूम्रपान छोड़ना: यौन स्वास्थ्य सुधारने का पहला और सबसे असरदार कदम.
  • बैलेंस डाइट: पौष्टिक आहार, व्यायाम और तनाव कम करना.
  • रेगुलर हेल्थ चेकअप: स्पर्म काउंट और हार्मोन स्तर की जांच कराना.

विश्व यौन स्वास्थ्य दिवस हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि यौन स्वास्थ्य सिर्फ निजी सुख का विषय नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य का हिस्सा है. धूम्रपान एक ऐसी आदत है जो धीरे-धीरे यौन जीवन को कमजोर कर सकती है. अगर आप हेल्दी, संतुलित और खुशहाल यौन जीवन चाहते हैं, तो धूम्रपान को अलविदा कहना ही सबसे बेहतर फैसला है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

