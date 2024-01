सर्दियों में विटामिन डी की कमी देती है भयंकर नुकसान, इन 4 तरीकों की मदद से करें Vitamin D की कमी को पूरा

Vitamin D Deficiency In Winter: सूरज की रोशनी विटामिन डी के सबसे अच्छे स्रोतों में से एक है.

How To Get Rid of Vitamin D Deficiency: विटामिन डी एक फैट में घुलनशील विटामिन है, जो हड्डियों, दांतों और मसल्स को हेल्दी बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाता है. विटामिन डी इम्यूनिटी को बढ़ावा देने, कई बीमारियों के जोखिम को कंट्रोल करने और आपके मूड को ठीक रखने में मदद करता है. विटामिन डी डाइट में लिए गए कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार है. इसलिए, यह आपकी हड्डियों और दांतों के लिए जरूरी है. हालांकि, सर्दियों के मौसम में विटामिन डी के बेहतर लेवल को बनाए रखना मुश्किल है. सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर आपका शरीर विटामिन डी बनाता है और सर्दियों में आपकी सूरज की रोशनी तक पहुंच सीमित होती है. इसलिए, आपके विटामिन डी लेवल को बढ़ावा देना जरूरी है. सर्दियों में अपने विटामिन डी लेवल को बढ़ाने के कुछ सबसे बेस्ट तरीकों को जानने के लिए आगे पढ़ें.