किस विटामिन की कमी से हड्डियां हो जाती हैं कमजोर, जान लीजिए यहां

Vitamin Deficiency: शरीर को ठीक तरह से काम करने के लिए सभी तरह के विटामिन, पोषक तत्वों और खनिजों की जरूरत होती है. शरीर में किसी भी एक तत्व की कमी होती है तो अलग-अलग तरह के लक्षण नजर आने लगते हैं और तबीयत बिगड़ जाती है. ऐसे ही एक बेहद जरूरी विटामिन का यहां जिक्र यहां किया जा रहा है जिसकी कमी से हड्डियां कमजोर (Weak Bones) होने लगती हैं. हड्डियों के कमजोर होने पर शरीर के अलग-अलग अंगों में दर्द रहने लगता है, इससे व्यक्ति का ठीक तरह से चलता, उठना और बैठना भी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में यहां जानिए यह कौनसा विटामिन है जिसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और अपनी स्ट्रेंथ खो देती हैं.

किस विटामन की कमी से हड्डियां कमजोर होती हैं | Which Vitamin Deficiency Causes Weak Bone

शरीर में विटामिन डी की कमी (Vitamin D Deficiency) हड्डियों के कमजोर होने की वजह बनती है. विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है क्योंकि इस विटामिन की मुख्य स्त्रोत धूप है. जो लोग दिनभर अंदर रहते हैं, पर्याप्त मात्रा में धूप नहीं लेते या कहें धूप में बाहर नहीं निकलते उनके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है. इस विटामिन की कमी से हड्डियों में दर्द रहने लगता है. इससे शरीर के अलग-अलग अंगों में दर्द महसूस होता है जैसे हाथ, पैर, छाती और कमर वगैरह. ऐसे में रोजाना 15 से 20 मिनट सुबह की धूप लेने पर शरीर की विटामन डी (Vitamin D) की कमी पूरी हो सकती है.

धूप के अलावा खानपान की कुछ चीजें हैं जिनसे शरीर को विटामिन डी मिल सकता है. दूध, दही, चीज, मशरूम, फैटी फिश, अंडे और फॉर्टिफाइड संतरे के जूस या सीरियल्स से भी शरीर को विटामिन डी मिल सकता है.

विटामिन डी की कमी होने पर हड्डियां कमजोर हो जाती हैं.

इस विटामिन की कमी से शरीर हर समय थका हुआ महसूस करता है.

इसकी कमी से मसल्स कमजोर हो जाती हैं और मसल्स में दर्द रहने लगता है.

मूड स्विंग्स होते हैं, उदासी और डिप्रेशन फील होता है.

बालों का झड़ना भी विटामिन डी की कमी के लक्षणों (Vitamin D Deficiency Symptoms) में शामिल है.

इस विटामिन की कमी से अचानक से वजन बढ़ने लग सकता है.

यह विटामिन पीठ के दर्द का भी कारण बनता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.