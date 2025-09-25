विज्ञापन
Vitamin B12 की कमी क्यों होती है और कैसे करें इसे ठीक, ये रहा जवाब

Health tips : विटामिन बी12 की कमी के शुरुआती लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है, ताकि समय रहते इसका इलाज किया जा सके.

अगर आपको घरेलू उपाय आजमाने के बाद भी कुछ खास बदलाव महसूस नहीं होता है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं.

Vitamin b12 deficiency :  विटामिन B12  एक ऐसा विटामिन है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है. खासकर दिमाग और नर्वस सिस्टम को ठीक रखने के लिए. इसकी कमी से कई तरह की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, जिन्हें अक्सर हम थकान या कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. इसलिए विटामिन बी12 की कमी के शुरुआती लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है, ताकि समय रहते इसका इलाज किया जा सके. तो चलिए जानते हैं विटामिन बी12 की कमी के संकेत और उपाय.

विटामिन बी12 के लक्षण -Symptoms of Vitamin B12

  • हमेशा थकान और सुस्ती
  • हाथों-पैरों में झुनझुनी या सुन्नपन
  • त्वचा का रंग बदलना
  • मूड खराब रहना
  • थोड़ा सा चलने पर सांस फूलना
  • याददाश्त कमजोर होना
  • संतुलन बनाने में मुश्किल
  • जीभ का सूजा हुआ दिखना, चिकना महसूस होना या मुंह में बार-बार छाले होना 

विटामिन बी12 के लिए क्या खाएं - What to eat for vitamin B12

  • अगर आप मांसाहारी हैं, तो अपनी डाइट में मांस, चिकन, मछली (खासकर सैल्मन और टूना) और अंडे जरूर शामिल करें.
  • दूध, दही, पनीर जैसी चीजें भी विटामिन B12 का अच्छा स्रोत हैं. इन्हें अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं.
  • अगर आप शाकाहारी हैं, फोर्टिफाइड अनाज (जिनमें विटामिन B12 ऊपर से मिलाया जाता है), सोया दूध, बादाम दूध और यीस्ट एक्सट्रेक्ट (जैसे Marmite) का सेवन करें. इनमें भी विटामिन B12 की अच्छी मात्रा आपको मिल सकती है.
इस बात का रखें ध्यान

अगर आपको घरेलू उपाय आजमाने के बाद भी कुछ खास बदलाव महसूस नहीं होता, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं.


 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

