Vitamin B12 Deficiency: विटामिन बी 12 की कमी से शरीर में दिखते हैं ये लक्षण, जानिए किन्हें है ज्यादा खतरा

Vitamin B12 Deficiency: विटामिन बी 12 पानी में आसानी से घुल जाने वाला विटामिन है जो शरीर के लिए बेहद जरूरी होता है. इस विटामिन के मदद से शरीर में रेड ब्लड सेल (आरबीसी) का निर्माण होता है. इसकी कमी होने पर व्यक्ति को कई प्रकार की शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. शरीर में विटामिन बी12 की कमी से कमजोरी, हाथ-पांव में झुनझुनी से लेकर शारीरिक संतुलन बनाने में भी समस्या हो सकती है. इसे कोबालामिन भी कहा जाता है जो नर्वस सिस्टम के लिए भी बेहद जरूरी होता है. विटामिन बी12 की मदद से ही शरीर में खाने को एनर्जी में बदला जाता है. हमारे शरीर को सही तरह से फंक्शन करने के लिए विटामिन बी12 बेहद जरूरी तत्व है.



विटामिन बी 12 की कमी के सामान्य शारीरिक लक्षण (General physical symptoms of vitamin B12 deficiency)



1. थकान या कमजोरी महसूस करना

2. जी मिचलाना

3. उल्टी

4. पेट खराब

5. कम भूख लगना

6. वजन घटना

7. मुंह या जीभ पर छाले

8. त्वचा में पीलापन



विटामिन बी12 की कमी के न्यूरोलॉजिकल लक्षण (Neurological symptoms of vitamin B12 deficiency)



1. हाथ और पैर सुन्न हो जाना या झुनझुनी

2. नजरें कमजोर होना

3. किसी चीज को याद रखने में दिक्कत या आसानी से कंफ्यूज हो जाना

4. चलने या बोलने में दिक्कत होना



विटामिन बी12 की कमी के मनोवैज्ञानिक लक्षण (Psychological symptoms of vitamin B12 deficiency)



1. डिप्रेस्ड महसूस करना

2. चिड़चिड़ापन

3. चीजों को महसूस करने या व्यवहार में बदलाव



किन्हें है विटामिन बी12 की कमी का ज्यादा खतरा? (Who is at greater risk of vitamin B12 deficiency?)



1. वृद्ध - एक उम्र के बाद कई कारणों की वजह से शरीर में विटामिन बी12 की कमी हो सकती है. बुजुर्गों का गट हेल्थ बढ़ते उम्र के साथ प्रभावित होता है जिस वजह से शरीर में खाने से विटामिन बी12 को अवशोषित या रिलीज करना मुश्किल हो जाता है.



2. स्पेशल डाइट फॉलो करने वाले - विटामिन बी12 ज्यादातर एनिमल सोर्स से आने वाले खानों में मौजूद होता है. इस वजह से शाकाहारी या वीगन जैसे स्पेशल डाइट फॉलो करने वाले लोगों में विटामिन बी12 की कमी होने का खतरा ज्यादा रहता है.



3. गर्भवती महिलाएं - प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के शरीर में हार्मोनल स्तर पर कई तरह के बदलाव आते हैं जिस वजह से विटामिन बी12 की कमी हो जाती है. खासतौर पर वीगन डाइट फॉलो करने वाली महिलाओं में विटामिन बी12 की कमी का रिस्क ज्यादा होता है.



4. स्पेशल मेडिकल कंडीशन - कई मेडिकल कंडीशन में भी व्यक्ति के शरीर में विटामिन बी12 की कमी हो जाती है. खासतौर पर एनीमिया में शरीर में विटामिन बी12 की कमी हो जाती है क्योंकि इस बीमारी में शरीर विटामिन बी12 को अवशोषित नहीं कर पाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)