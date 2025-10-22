विज्ञापन
विशेष लिंक

पेट की दिक्कतों के लिए रामबाण है ये सीड्स, जानिए नाम

हम बात करन जा रहे हैं सौंफ (Fennel Seeds), अजवाइन (Carom Seeds) और जीरा (Cumin Seeds) की. ये सिर्फ मसाले नहीं हैं, बल्कि पेट से जुड़ी हर दिक्कत के लिए किसी सुपरहीरो से कम नहीं हैं.

Read Time: 3 mins
Share
पेट की दिक्कतों के लिए रामबाण है ये सीड्स, जानिए नाम
जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, तो बिल के साथ सौंफ जरूर दी जाती है.

Upset stomach remedy : क्या आपके साथ भी ऐसा होता है- खाना कितना भी स्वादिष्ट क्यों न हो, लेकिन खाते ही पेट में भारीपन, गैस या एसिडिटी होने लगती है? यकीन मानिए, भारत में करोड़ों लोग इस समस्या से जूझते हैं. हम अक्सर इन छोटी-छोटी परेशानियों के लिए महंगी दवाइयां खाते हैं, जबकि हमारी रसोई में ही एक ऐसा 'रामबाण' उपाय मौजूद है, जो मिनटों में राहत दे सकता है.

जी हां, हम बात कर रहे हैं सौंफ (Fennel Seeds), अजवाइन (Carom Seeds) और जीरा (Cumin Seeds) की. ये सिर्फ मसाले नहीं हैं, बल्कि पेट से जुड़ी हर दिक्कत के लिए किसी सुपरहीरो से कम नहीं हैं.

यह भी पढ़ें

त्वचा चमकेगी और बाल होंगे काले! जानिए गंधक सेवन का वो आसान तरीका, जो दादी-नानी भी मानती थीं

सौंफ

जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, तो बिल के साथ सौंफ जरूर दी जाती है. क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? सौंफ का मुख्य काम है, खाने को जल्दी पचाने में मदद करना. इसमें एक खास तरह का तेल होता है, जिसे 'एनेथोल' (Anethole) कहते हैं. यह पेट की मांसपेशियों को आराम देता है और गैस बनने से रोकता है.

कैसे करें इस्तेमाल?

खाना खाने के बाद एक चम्मच सौंफ को ऐसे ही चबा लें. गर्मियों में सौंफ का पानी पीने से पेट ठंडा रहता है और एसिडिटी दूर होती है.

अजवाइन

पेट में दर्द या भयंकर गैस होने पर हमारी दादी-नानी सबसे पहले अजवाइन खाने की सलाह देती थीं. अजवाइन में 'थाइमोल' (Thymol) नाम का एक तत्व होता है, जो गैस और बदहजमी को तुरंत खत्म कर देता है. अगर आपको अकसर पेट में ऐंठन या मरोड़ की शिकायत रहती है, तो अजवाइन आपके लिए किसी जादू की तरह है.

कैसे करें इस्तेमाल?

एक चम्मच अजवाइन को हल्का सा भून लें. इसे चुटकी भर काले नमक के साथ गुनगुने पानी से लें. गैस की समस्या में मिनटों में आराम मिलेगा.

जीरा

जीरा सिर्फ दाल या सब्जी में तड़का लगाने के काम नहीं आता. बल्कि यह हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स (पाचन रस) को बढ़ावा देता है, जिससे खाना अच्छे से टूटता है और शरीर उसे आसानी से पचा लेता है. अगर आपको भूख कम लगती है या पेट हमेशा फूला हुआ महसूस होता है, तो जीरा आपके लिए बहुत फायदेमंद है.

कैसे करें इस्तेमाल?

एक चम्मच जीरे को एक ग्लास पानी में उबाल लें. पानी को छानकर चाय की तरह पीएं. इसे जीरा वॉटर कहते हैं, जो पेट की चर्बी कम करने में भी मदद करता है.

तो अब से अगली बार आपको गैस,ब्लोटिंग या फिर पेट में दर्द की परेशानी हो तो इनमें से कोई भी बीज यहां बताए गए तरीके से खाकर राहत पा सकते हैं. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Saunf Ke Fayde, Ajwain For Gas, Jeera Water Benefits, Home Remedies For Acidity, Natural Digestion
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com