यूके की महिला को लंबे समय से था पेट में दर्द, हॉस्पिटल गईं तो डॉक्टर बोले, आपके पास हैं जीने के लिए सिर्फ 24 घंटे

शुरू में अपनी परेशानी के लिए अपनी बिजी लाइफस्टाइल को जिम्मेदार ठहराया, वे हेयरड्रेसर के रूप में काम कर रही थी. डैनसन एक डॉक्टर के पास गईं, उन्हें इर्रिटेबल बाउस सिंड्रोम (आईबीएस) का पता चला. हालांकि, उन्हें संदेह था कि कुछ तो गंभीर है.

डॉक्टरों के पास कई राउंड से भरे एक साल के बाद उनका कोलोनोस्कोपी हुआ, जिससे उनकी असल बीमारी क्रोहन रोग का पता चला. पोस्ट में उनके हवाले से कहा गया, "मेरे पास वास्तव में यह समझने का भी समय नहीं था कि क्या हो रहा है. मुझे बस इतना पता था कि मैं पीड़ा में हूं और दर्द से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करूंगी."

अस्पताल में, डैनसन को रहने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया था क्योंकि उनके पेट में फोड़ा था जिसकी वजह से घातक सेप्सिस हो गया था. डॉक्टरों ने उसे हटाने के लिए तत्काल सर्जरी की सलाह दी.

पोस्ट रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्जरी 2014 में की गई थी, जिसके दौरान डॉक्टरों ने डैनसन की आंत का 18 इंच हिस्सा हटा दिया था, जिसके बाद उन्हें इलियोस्टॉमी बैग मिला था.

उन्होंने कहा, "मैं उन्हें बता रही थी कि मुझे इलियोस्टॉमी बैग नहीं चाहिए, लेकिन यह मेरे जीवित रहने का एकमात्र विकल्प था."

हालांकि, ये रोग उनकी छोटी आंत में फिर वापस आ गया, डॉक्टरों ने एक और सर्जिकल की सलाह दी. हाई फाइबर वाले फूड्स से परहेज करने, ग्रीन टी पीने, सप्लीमेंट डाइट लेने और कैफीन से परहेज करने से उसके लक्षण कम हो गए.

सर्जरी से पहले डैन्सन को बार-बार टॉयलेट जाने का अनुभव होता था, हर दिन 15 से 20 बार टॉयलट जाना पड़ता था. इसके कारण थकान और चिंता भी होती थी. अपने अनुभव के बारे में बताते हुए, उन्हें एहसास हुआ कि कितने ही लोग मेरे जैसी स्थिति में हो सकते हैं, अलग-थलग महसूस कर रहे होंगे. इस अहसास ने उन्हें इसी तरह की परेशानी झेलने वाले लोगों के लिए एक सहायता समूह शुरू करने पर विचार करने के लिए प्रेरित किया.

उन्होंने 'क्रोन्स एंड कोलाइटिस सपोर्ट लंकाशायर' की स्थापना की, जहां सुश्री डैनसन सैकड़ों लोगों को सपोर्ट करती हैं.

वह बिना दवा के अपनी बीमारी का मैनेज करते हुए अपनी "अदृश्य बीमारी" के बारे में दूसरों को शिक्षित करने के लिए विश्वविद्यालयों में वर्कशॉप भी आयोजित करती हैं.

