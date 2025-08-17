क्या Disha Patani ने हटवाई हैं अपनी पसलियां? जानिए क्या होती है Rib Removal Surgery जिसके बारे में हो रही है बात

Rib Removal Surgery: सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस दिशा पाटनी (Disha Patani) का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि दिशा ने रिब रिमूवल सर्जरी करवाई है और अपनी पसलियां (Ribs) हटवा ली हैं. दिशा ही नहीं बल्कि कार्दाशियन और जेनर सिस्टर्स को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी रिब्स निकलवा ली हैं. लेकिन, क्या सचमुच पतला दिखने के लिए दिशा ने अपनी पसलियां हटवा दी हैं? यह सर्जरी क्या होती है, कैसे होती है और इससे जुड़ी कौनसी जरूरी बातें है जिनके बारे में पता होना जरूरी है, जानिए यहां.

क्या दिशा पाटनी ने रिब रिमूवल सर्जरी करवाई है?

दिशा पाटनी की जो वीडियो वायरल हो रही है उसे देखकर कहा जा रहा है कि दिशा ने अपनी पसलियां हटवाईं हैं यानी रिब रिमूवल सर्जरी (Rib Removal Surgery) करवाई है. लेकिन, इस वीडियो में कई सोशल मीडिया यूजर्स ने नोटिस किया है कि यह वीडियो एडिटेड है और वीडियो में दिशा की कमर को किसी ऐप के जरिए जरूरत से ज्यादा पतला दिखाया गया है. ऐसे कई ऐप्स का इस्तेमाल बहुत से सोशल मीडिया यूजर्स अक्सर ही करते नजर आ चुके हैं. बहुत से सेलेब्स भी इस तरह के फिल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं और विदेशी प्रोडक्ट्स बेचने वाले एड्स में भी आपने इस फिल्टर को देखा होगा. इस फिल्टर की पहचान इस तरह की जा सकती है कि कमर के बिल्कुल साइड में बैकराउंड में जो दीवार है या पोल है वो भी मुड़े हुए दिखाई देने लगते हैं जैसे कि दिशा की वीडियो को ध्यान से देखने पर आपको भी नजर आएगा. यानी कहा जा सकता है कि दिशा ने रिब रिमूवर सर्जरी नहीं करवाई है और खुद दिशा की तरफ से भी इस सर्जरी को लेकर किसी तरह का बयान नहीं दिया गया है.

रिब रिमूवर सर्जरी में 11वें और 12वें नंबर की पसलियां निकाल दी जाती हैं. इन पसलियों को फ्लोटिंग रिब्स (Floating Ribs) कहते हैं जोकि ब्रेस्ट बोन से जुड़ी हुई नहीं होती हैं. इन पसलियों को इसलिए निकलवाया जाता है जिससे कि कमर पतली नजर आए और सीना ज्यादा चौड़ा ना लगे. इससे आवरग्लास फिगर देखने को मिलता है. यह सिर्फ भ्रम मात्र है और इस सर्जरी से असल में वेट लॉस नहीं हो जाता है.

रिब रिमूवल सर्जरी ना ही सेफ (Safe) होती है और ना ही डॉक्टर इस सर्जरी को करवाने की सलाह देते हैं. यह हाई रिस्क कॉस्मेटिक सर्जरी है जिसे करवाने पर कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं. इस सर्जरी को करवाने पर शरीर के जरूरी अंगों जैसे किडनी, लिवर और फेफड़ों को नुकसान होने का खतरा रहता है. साथ ही, क्रोनिक दर्द, नर्व डैमेज, इंफेक्शंस, हीलिंग प्रोसेस का धीमा होना, सांस लेने में दिक्कत और परमानेंट निशान पड़ने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. यह वो सर्जरी है जो तब ही की जानी चाहिए जब मेडिकली जरूरी हो.

पसलियां हटवाने वाली इस रिब रिमूवल सर्जरी को करवाने में 10 से 20 लाख रुपए तक का खर्च हो सकता है. अलग-अलग देशों में इस सर्जरी की कीमत अलग-अलग है.