गुजरात के गांधीनगर में दूषित पानी की समस्या ने गंभीर रूप ले लिया है. पाइपलाइन में लीकेज के कारण सीवेज का पानी पीने के पानी में मिल गया, जिससे टाइफाइड के मामले बढ़ गए हैं. अब तक 100 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे हैं. स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में घर-घर जाकर सर्वेक्षण शुरू कर दिया है और लोगों को पानी उबालकर पीने की सलाह दी है. गुजरात के गांधीनगर में टाइफाइड के प्रकोप के मद्देनजर, स्थानीय नगर निगम ने बीमारी की रोकथाम के लिए 1.58 लाख से अधिक लोगों का सर्वेक्षण किया है, क्लोरीन की गोलियां और ओआरएस वितरित किए हैं और जल आपूर्ति पाइपलाइनों में रिसाव को ठीक किया है.

असल में सोमवार को गांधीनगर में पानी की पाइपलाइन में रिसाव से जुड़े टाइफाइड के संदिग्ध मामलों की संख्या 100 का आंकड़ा पार कर गई. नगर निगम प्रमुख ने कहा, ‘‘नगर निगम ने 85 सर्वेक्षण दल गठित किए हैं जिन्होंने 1.58 लाख से अधिक लोगों का सर्वेक्षण किया है. पर्याप्त मात्रा में क्लोरीन की गोलियां और ओआरएस के पैकेट भी वितरित किए गए हैं. रिसाव की मरम्मत का काम प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया गया है और सभी जल स्रोतों में सुपर-क्लोरीनीकरण भी किया गया है.''

सरकार ने पहले कहा था कि पानी की पाइपलाइन में रिसाव के कारण, कुछ दिन पहले गांधीनगर के सेक्टर 24, 28 और आदिवाड़ा इलाके में जलजनित बीमारी टाइफाइड के संदिग्ध मामले सामने आए थे. राज्य की राजधानी में टाइफाइड के 100 से अधिक संदिग्ध मामले सामने आये थे.

टाइफाइड के लक्षण:

- तेज बुखार

- पेट दर्द

- उल्टी

टाइफाइड के कारण:

- पाइपलाइन में लीकेज के कारण सीवेज का पानी पीने के पानी में मिलना

- दूषित पानी का सेवन करना

टाइफाइड नियंत्रण के उपाय:

- पानी उबालकर पीना

- घर का बना खाना खाना

- साफ-सफाई का ध्यान रखना

- क्लोरीन की गोलियां बांटना और ओआरएस पैकेट वितरित करना

