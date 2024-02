पानी में इन 2 चीजों को मिलाकर करें सेवन, हफ्तेभर में कम होने लगेगा बढ़ा हुआ यूरिक एसिड लेवल, जोड़ों का दर्द होगा गायब

यूरिक एसिड को कम करने के लिए हल्दी वाले पानी में काली मिर्च का पाउडर मिलाकर पीने से यूरिक एसिड की समस्या को दूर किया जा सकता है. यहां जानिए ये घरेलू नुस्खा कैसे मदद करता है:

1. हल्दी: इस मसाले में करक्यूमिन नामक यौगिक होता है, जिसमें एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं. यह गाउट जैसी कंडिशन से जुड़ी सूजन को कम करने में मदद कर सकता है, जो खून में यूरिक एसिड लेवल के कारण होता है.

2. काली मिर्च: इसमें पिपेरिन नामक यौगिक होता है, जो हल्दी में करक्यूमिन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है. इसका मतलब यह है कि हल्दी को काली मिर्च के साथ मिलाने से सूजन और कई और स्वास्थ्य समस्याओं को मैनेज करने में करक्यूमिन की प्रभावशीलता बढ़ सकती है.

काली मिर्च के साथ हल्दी का पानी बनाने के लिए

एक चम्मच हल्दी पाउडर

एक चुटकी काली मिर्च

एक गिलास गर्म पानी

एक गिलास पानी उबालें और इसे थोड़ा ठंडा होने दें. गर्म पानी में एक चम्मच हल्दी पाउडर और एक चुटकी काली मिर्च मिलाएं. हल्दी पाउडर और काली मिर्च पूरी तरह घुलने तक अच्छी तरह हिलाएं. आप स्वाद के लिए शहद या नींबू का रस मिला सकते हैं.

इस मिश्रण का रोजाना खाली पेट सेवन करने की सलाह दी जाती है. हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि काली मिर्च के साथ हल्दी का पानी कुछ राहत दे सकता है, लेकिन यह मेडिकल ट्रीटमेंट का ऑप्शन नहीं है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)