अमेरिका में सस्ती दवाओं के लिए TrumpRx.gov वेबसाइट लॉन्च, ट्रंप का दावा देशवासियों का बचेगा पैसा, रहेंगे हेल्दी

अमेरिका में दवाइयों की महंगी कीमतें लंबे समय से आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी रही हैं. कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि मरीज डॉक्टर की लिखी दवा खरीद ही नहीं पाते. इसी पृष्ठभूमि में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा कदम उठाते हुए TrumpRx.gov नाम की नई फेडरल वेबसाइट लॉन्च की है. इस वेबसाइट के जरिए आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली दर्जनों प्रिस्क्रिप्शन दवाओं पर भारी छूट देने का वादा किया गया है. ट्रंप ने इसे अमेरिकी इतिहास में दवाओं की कीमतों में सबसे बड़ी कटौती बताया और इसे एक वेरी बिग डील करार दिया.

महंगी दवाओं से राहत की उम्मीद

व्हाइट हाउस में इस योजना को लॉन्च करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी नागरिक लंबे समय से दवाओं के लिए जरूरत से ज्यादा कीमत चुका रहे हैं, जबकि वही दवाएं दूसरे अमीर देशों में कहीं सस्ती मिलती हैं. उनके मुताबिक अब ऐसा नहीं होगा. ट्रंप का दावा है कि इस पहल से लोग हजारों डॉलर बचाएंगे और बेहतर इलाज ले पाएंगे. उन्होंने कहा, "लोग बहुत सारा पैसा बचाएंगे और हेल्दी रहेंगे."

TrumpRx.gov कैसे काम करेगा?

यह वेबसाइट उपभोक्ताओं को ऐसी डिस्काउंट कूपन सुविधा देती है, जिन्हें वे फार्मेसियों में जाकर रिडीम कर सकते हैं. यानी मरीज डॉक्टर की लिखी दवा के लिए सीधे सस्ती कीमत पर कूपन हासिल कर पाएंगे. शुरुआत में साइट पर 40 से ज्यादा दवाएं शामिल की गई हैं और आने वाले समय में इसमें और दवाएं जोड़ी जाएंगी.

मोस्ट फेवर्ड नेशन' प्राइसिंग मॉडल क्या है?

ट्रंप सरकार ने इस योजना में "Most Favored Nation" यानी सबसे पसंदीदा राष्ट्र वैल्यू डिटर्मिनेशन मॉडल लागू किया है. इसके तहत अमेरिका किसी भी दवा के लिए वही कीमत चुकाएगा, जो दुनिया के किसी भी देश में सबसे कम है. ट्रंप के शब्दों में, "हम दवाओं के लिए दुनिया में कहीं भी सबसे कम कीमत के बराबर भुगतान करेंगे."

चुनावी वादा और "अमेरिका फर्स्ट" नीति

यह योजना ट्रंप के चुनावी वादों और "अमेरिका फर्स्ट" हेल्थ पॉलिसी से जुड़ी है. उनका तर्क है कि अब तक अमेरिकी नागरिक बाकी देशों के मरीजों के इलाज को अप्रत्यक्ष रूप से सब्सिडी दे रहे थे. ट्रंप ने साफ कहा, "अमेरिकी पूरी दुनिया के लिए दवाओं की लागत नहीं उठाएंगे."

फार्मा कंपनियों की भागीदारी

राष्ट्रपति के अनुसार, दुनिया की 17 सबसे बड़ी फार्मास्युटिकल कंपनियों में से 16 इस प्राइसिंग फ्रेमवर्क से सहमत हो चुकी हैं. नई दवाओं को भी उसी सबसे कम वैश्विक कीमत पर अमेरिकी बाजार में उतारना होगा.

आम लोगों को क्या फायदा?

सेंटर्स फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज के एडमिनिस्ट्रेटर Mehmet Oz ने कहा कि अब उपभोक्ताओं को सीधी राहत मिलेगी. उन्होंने बताया कि हर तीन में से एक अमेरिकी महंगी दवाओं के कारण फार्मेसी से खाली हाथ लौट आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.

TrumpRx.gov को ट्रंप प्रशासन हेल्थकेयर में पारदर्शिता और affordability की दिशा में बड़ा कदम बता रहा है. अगर यह योजना जमीनी स्तर पर सफल रहती है, तो अमेरिका में दवाओं की कीमतों और मरीजों की जिंदगी दोनों में बड़ा बदलाव आ सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)