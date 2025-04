क्या है कलाई और गर्दन की नाड़ी चेक करने का तरीका और नॉर्मल पल्स रेट?

जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सबसे पहले वह हमारी कलाई को पकड़ते हैं और पल्स (Pulse) यानी नाड़ी चेक करते हैं. नाड़ी का संबंध हृदय की गति से है. इससे मालूम चल जाता है कि एक मिनट में हृदय के धड़कने की संख्या कितनी है. नाड़ी को कलाई में रेडियल धमनी (Radial artery) या गर्दन में कैरोटिड धमनी (Carotid artery) का उपयोग करके मापा जा सकता है. ऐसे में आज आपको नाड़ी से संबंधित कुछ जरूरी बातों को बताने जा रहे हैं, जिसके आधार पर आप जान पाएंगे कि नाड़ी को कैसे चेक की जा सकती है? सबसे पहले आपको बता दें, हर व्यक्ति की हृदय गति अलग-अलग होती है. ऐसे में नाड़ी के जरिए हृदय गति जानी जा सकती है, साथ ही इससे आप हृदय के स्वास्थ्य का अंदाजा भी लगा सकते हैं.



आपकी नाड़ी जांचने के लिए सामान्य निर्देश | General instructions for taking your pulse|



- अगर आप अपनी नाड़ी को चेक कर रहे हैं, तो सबसे जरूरी समय का ध्यान रखना है. ऐसे में हर दिन एक ही समय पर अपनी नाड़ी चेक करें.



- नाड़ी कभी भी हड़बड़ी में चेक नहीं करनी चाहिए. जब भी आप नाड़ी को चेक करें तो उससे पहले कुछ मिनट के लिए बैठ जाए और आराम करें और उसके बाद ही नाड़ी चेक करें.



- नाड़ी को पूरे 60 सेकंड तक गिनना जरूरी है, जो एक मिनट में हृदय के धड़कने की संख्या को दर्शाता है. बता दें, बिना डॉक्टर के परामर्श के नाड़ी को चेक न करें.

कैसे लें अपनी रेडियल नाड़ी |Taking your radial pulse|



1- कलाई की हड्डी और कलाई के अंगूठे के नीचे से रेडियल धमनी निकलती है, जो धड़कती हुई महसूस होती है. जिसके बाद दूसरे हाथ का इस्तेमाल कर तर्जनी और तीसरी उंगली के सिरे का उपयोग करते हुए कलाई को हल्के हाथ से पकड़ें और बस इतना प्रेशर डालें कि नाड़ी की हर धड़कन को महसूस किया जा सके. दूसरे हाथ से कलाई को तेज दबाने की कोशिश न करें, इससे ब्लड फ्लो ब्लॉक यानी रक्त प्रवाह अवरुद्ध हो सकता है. इसी के साथ हाथ को ज्यादा सॉफ्ट तरीके से भी न पकड़े, इससे आप नाड़ी को महसूस नहीं कर पाएंगे.



2 - जब आप नाड़ी को धड़कते हुए महसूस करेंगे तो अपनी घड़ी या घड़ी की सेकंड की सुई को देखते हुए गिनें कि आपने कितनी बार अपनी नाड़ी महसूस कर रहें हैं.



3 - इसी के साथ अपनी अपनी नाड़ी की गति रिकॉर्ड करना न भूलें.



आपकी कैरोटिड नाड़ी लेना |Taking your carotid pulse|



क्या है कैरोटिड नाड़ी-



मानव शरीर के गर्दन के सामने की कैरोटिड धमनी में महसूस होने वाली धड़कन को कैरोटिड नाड़ी (Carotid Pulse) कहा जाता है. यह मस्तिष्क को रक्त का आपूर्ति करती है.



1. जब भी आप कैरोटिड नाड़ी को चेक करें तो सबसे पहले अपनी गर्दन के एक तरफ अपनी श्वास नली पर जाना है और वहां पर धमनी को खोजें. बता दें, गर्दन की दोनों तरफ से कैरोटिड नाड़ी चेक की जा सकती है.



2. अब आपको हाथ की बीच की उंगली को अपनी गर्दन की ओर ले जाएं और जबड़े की रेखा (Jawline) के नीचे सांस की नली के पास रखें. यहां आपको कैरोटिड धमनी में धड़कन महसूस होगी. बता दें, हाथ ज्यादा प्रेशर के साथ न रखें. अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपको इससे चक्कर आ सकते हैं और आप बेहोशी जैसा महसूस कर सकते हैं.



3. कैरोटिड नाड़ी चेक करते समय बस इतना दबाव डालें कि आप हर धड़कन को महसूस कर सकें. ज्यादा जोर न लगाएं, नहीं तो ब्लड फ्लो रुक सकता है.



4. अपनी घड़ी या घड़ी की सेकंड की सुई को देखते हुए हर धड़कन को काउंट करें.



5. इसी के साथ अपनी नाड़ी की गति को भी रिकॉर्ड करें. आप अपने साथ पेन और पेपर रख सकते हैं.



सामान्य नाड़ी दर क्या है? |What is a normal pulse rate?|



जैसा कि हमने आपको बताया, आपकी नाड़ी की दर, जिसे आपकी हृदय गति भी कहा जाता है, वह है जो हृदय की धड़कने की संख्या को बताती है. ऐसे में सामान्य आराम दिल (Normal Resting Heart) की दर 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट के बीच होनी चाहिए, लेकिन यह हर मिनट अलग-अलग हो सकती है. बता दें, आयु और सामान्य स्वास्थ्य भी आपकी नाड़ी की गति को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ‘सामान्य' नाड़ी प्रत्येक व्यक्ति में अलग-अलग हो सकती है.



तेज नाड़ी दर क्या है? |What is a fast pulse rate?|



यदि आप प्रति मिनट नाड़ी की 100 से अधिक धड़कन महसूस करते हैं, तो इसे तेज नाड़ी दर कहा जाएगा. मेडिकल रूप से इसे टैचीकार्डिया (Tachycardia) के नाम से भी जाना जाता है. बता दें, तेज नाड़ी दर कई अलग-अलग स्वास्थ्य स्थितियों से संबंधित हो सकती है. जब आप व्यायाम कर रहे हों या आपका शरीर किसी संक्रमण से लड़ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आपकी हृदय गति बढ़ जाती है.



धीमी नाड़ी दर क्या है? |What is a slow pulse rate?|



जब आपकी नाड़ी दर 60 बीट प्रति मिनट से कम हो तो उसे धीमी नाड़ी दर कहा जाएगा. मेडिकल रूप से इसे ब्रैडीकार्डिया (bradycardia) के नाम से जाना जाता है. बता दें, एथलीट, फिट और हेल्दी यंग अडल्ट या बीटा-ब्लॉकर्स जैसी दवा लेने वाले लोगों सहित कुछ लोगों के लिए धीमी हृदय गति सामान्य हो सकती है.

