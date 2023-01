Mental Health: सर्दियों में डिप्रेशन को इस तरह रखें दूर, बस करने होंगे ये 5 आसान से काम

How To Fight Depression: शरीर में मौजूद विटामिन डी और बी 12 की समय समय पर जांच कराते रहें.

how to get Rid Of Depression: सर्द मौसम कुछ लोगों को लिए काफी अच्छा होता है और कुछ के लिए बीमारियों भरा. सर्दी-जुकाम और बुखार जैसी बीमारियां होना इस मौसम में आम बात होती है. इसके साथ ही ठंड बढ़ने पर मानसिक समस्याएं भी घेरने लगती हैं. इसकी वजह होती है धूप का न मिलना. क्योंकि ऐसी स्थिति में शरीर के हॉर्मोन पर इसका विपरित असर होने लगता है. आइए जानते हैं सर्दी भरे मौसम में डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारियों को कैसे मैनेज कर सकते हैं.

मानसिक परेशानी से छुटकारा पाने के आसान से उपाय | Easy Way To Get Rid Of Mental Troubles