2 मिनट की ये आसान एक्सरसाइज स्ट्रेस को दूर कर मन को करेगी शांत, बदल जाएगी पूरी पर्सनैलिटी

NDTV Yuva 2025: आज कल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जहां हर कोई सक्सेस के पीछे भाग रहा है. जिसका असर सबसे ज्यादा उनकी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है. बता दें कि आज के समय में स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी और इमोशनल थकावट आम बात हो गई है. हर कोई चाहता है कि उसका दिमाग शांत रहे, आत्मविश्वास बना रहे और पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिव एनर्जी झलके. लेकिन ऐसा होना कई बार कठिन होता है. लेकिन अगर हम आपसे कहें कि मुमकिन है वो भी सिर्फ 2 मिनट की एक एक्सरसाइज से? तो आपको जानकर शायद हैरानी होगी. NDTV Yuva के आयोजन में रसिक चोपड़ा ( मोटिवेशनल स्पीकर) ने एक ऐसी एक्सरसाइज बताई है जो कि आपको बेहतर फील कराने में मदद करेगी.

यह कोई जिम वर्कआउट नहीं, बल्कि ये एक्सरसाइज ऐसी है जो सिर्फ 2 मिनट में आपके स्ट्रेस हॉर्मोन Cortisol को कम करती है, दिमाग को रिलैक्स करती है और आपकी सोच व पर्सनैलिटी को पॉजिटिव डॉयरेक्शन में मोड़ देती है.

2 मिनट ये एक्सरसाइज दूर कर देगी सारी परेशानी

अगर आप भी अपनी इमोशवनल स्टेट को चेंज करना चाहते हैं तो रसिड चोपड़ा की बताई ये 2 मिनट की एक्सरसाइज आपके बेहद काम आ सकती है. इसके लिए आप अपनी जगह पर खड़े हो जाएं. अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख कर 2 मिनट तक खड़े रहें. ऐसा करने से आपके टेस्टोरॉन लेवल्स ऊपर जाएंगे, स्ट्रेस हॉर्मोन लो होगा. आप जिस तरह से अपनी बॉडी को यूज करते हैं उसका असर आपकी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है.

मेंटल हेल्थ क्यों है जरूरी

मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य आज के समय में लोगों के बीच एक चर्चा का विषय बना हुआ है लेकिन इसके बाद भी अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन इसकी अहमियत हमारे जीवन के हर हिस्से में बहुत ही गहराई से जुड़ी होती है. इसलिए इसका ध्यान रखना जरूरी है. अगर आप मेंटली हेल्दी और खुश रहते हैं तो ये न सिर्फ आपकी सोच, भावनाओं और व्यवहार को नियंत्रित करता है, बल्कि यह आपके फैसले लेने, रिश्ते निभाने और ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव से जूझने की ताकत भी देता है. इसलिए खुद को खुश रहें और कभी खुद को किसी से कम ना समझें.

