स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं ये फूड्स, कैसे करें डाइट में शामिल?

Food for glowing skin : दुनिया भर में हर शख्स अपनी स्किन यानी त्वचा को नेचुरल, हेल्दी और चमकदार रखना चाहता है. मार्केट में मौजूद कुछ क्रीम, दवाइयांया कॉस्मेटिक्स हमारी स्किन को टेंपररी चमक तो दिला सकते हैं, लेकिन असली चमक भीतर से ही आती है. डर्मेटोलॉजिस्ट का कहना है कि केमिकल प्रोडक्ट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने के बजाय, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, हेल्दी फैट और हाइड्रेशन से भरपूर फूड्स लेकर स्किन की चमक बढ़ा सकते हैं.

खतरनाक होते हैं Cough Syrup के साइड इफेक्ट्स, इन 6 घरेलू नुस्खों से मिलेगी खांसी से राहत...

स्किन की रंगत को निखारने वाले पोषक तत्व

चमकदार स्किन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि उस पर बाहर से क्या लगा रहे हैं, बल्कि यह भी है कि हम अपने शरीर को अंदर से क्या पोषण दे रहे हैं.

मॉडर्न स्टडी और रिसर्च के मुताबिक, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट और हाइड्रेशन स्किन की नेचुरल रंगत को निखारने,दाग-धब्बों को कम करने और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं.

चमकदार स्किन के लिए कौन से फूड्स खाएं

अपने रूटीन डाइट प्लान में समझदारी दिखाकर और सही फूड आइटम्स का चुनाव कर हम अपनी स्किन को हर दिन भरपूर और बेहतर पोषण दे सकते हैं. चिप्स की जगह सूखे मेवे या सोडा की जगह ग्रीन टी लेने से भी स्किन की रंगत में बहुत बड़ा बदलाव दिख सकता है. आइए, जानते हैं कि चमकदार त्वचा के लिए कौन से बेहतरीन फूड्स हैं और उन्हें अपने रूटीन डाइट में कैसे शामिल कर करना चाहिए.

स्किन के लिए सबसे ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट में से एक है विटामिन सी. यह कोलेजन उत्पादन को बढ़ाता है, पिगमेंटेशन को कम करता है और स्किन को सनबर्न से भी बचाता है. संतरा, कीवी, पपीता, स्ट्रॉबेरी और अमरूद जैसे फलों में भरपूर मात्रा में विटामिन सी मौजूद रहता है. अपनी डाइट में नाश्ता में फलों का सलाद खाने या दोपहर में एक ग्लास जूस पीने को शामिल कर सकते हैं.

स्किन को सॉफ्ट बनाए रखने और रूखेपन से बचाने में बादाम, अखरोट, अलसी और चिया के बीज काफी मददगार होते हैं. क्योंकि यह ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन ई से भरपूर होते हैं. अपनी डाइट में इसे शामिल करने के लिए स्मूदी, ओटमील या दही पर अलसी या चिया के बीज छिड़क सकते हैं. वहीं, शाम को स्नैक्स के रूप में मुट्ठी भर भीगे हुए बादाम या भुने हुए अखरोट खा सकते हैं.

पालक, कच्चा केला और ब्रोकली जैसी हरी साग और सब्जियां आयरन, फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं. ये बॉडी को डिटॉक्सीफाई करते हैं और ब्लड सर्कूलेशन को बढ़ाते हैं. इससे स्किन में नेचुरल निखार आता है. पालक को ग्रीन स्मूदी में भी मिला सकते हैं. ब्रोकली को सलाद या सब्जी की तरह खाया जा सकता है. वहीं, कच्चे केले के चिप्स को एक हेल्दी नाश्ते के तौर पर आजमाया जा सकता है.

खीरे, खरबूजे और तरबूज में ज्यादा पानी होता है. इसलिए ये स्किन को पूरे दिन हाइड्रेटेड रखते हैं. वहीं, दही और प्रोबायोटिक फूड्स आंत समेत पूरे डाइजेशन सिस्टम को हेल्दी रखते हैं. इससे स्किन ग्लो करती है. साथ ही ये मुंहासा पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ने में भी मदद करते हैं.

ब्राउन राइस, ओट्स, दाल और छोले खाने से बॉडी को जिंक और बी-विटामिन्स मिलते हैं. ये कोशिकाओं की रिपेयरिंग में मदद करते हैं. हल्दी के सूजनरोधी गुण स्किन की जलन को कम करते हैं. वहीं, पॉलीफेनॉल्स से भरपूर ग्रीन टी स्किन को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं.

धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)