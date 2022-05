सेहत होगी धाकड़, अगर सोएंगे इस करवट, जानें दाई करवट सोने से क्या होता है और सोने का सही तरीका क्या है...

Which side to sleep: बाईं तरफ सोने से आपके पाचन पर भी प्रभाव पड़ता है.

What is the healthiest sleeping position? औसत व्यक्ति अपने जीवन का लगभग एक-तिहाई हिस्सा सोने में बिताता है इसलिए सोने की पोजिशन काफी मायने रखती है. कुछ लोगों को दाईं करवट पर सोना पसंद होता (Is it OK to sleep on your right side?) है, तो कुछ को बाईं पर. कुछ लोग पेट के बल सोना भी पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाईं करवट (Left side sleeping position) पर सोना हेल्थ के लिए बेहतर माना जाता है. इससे हार्ट पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता, और वह बेहतर तरीके से काम कर पाता है. बाईं तरफ सोने से आपके पाचन पर भी प्रभाव पड़ता है. तो चलिए जानते हैं उल्टे हाथ की तरफ करवट लेकर सोने की सलाह क्यों दी जाती है और इससे क्या-क्या फायदे होते हैं.