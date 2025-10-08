पीले दांतों को साफ करने के लिए बना लें ये टूथपेस्ट, आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया स्टेप बाय स्टेप तरीका, मुंह की बदबू भी कर देगा दूर

Ayurvedic paste for White Teeth: स्माइल आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करती है. लेकिन अगर स्माइल करते वक्त पीले दांत नजर आएं या मुंह से बदबू आने लगे तो यही शर्मिंदगी का कारण भी बन जाता है. अधिकतर लोग इस तरह की समस्या से परेशान रहते हैं. कई बार महंगे टूथपेस्ट का इस्तेमाल करने के बाद भी दांतों का पीलापन साफ नहीं हो पाता है, साथ ही सांसों की दुर्गंध की परेशानी भी बनी रहती है. ऐसे में आप चाहें तो कुछ नेचुरल चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं. हाल ही में आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में एक आसान और असरदार आयुर्वेदिक टूथ पाउडर बनाने का तरीका बताया है. न्यूट्रिशनिस्ट के मुताबिक, यह न सिर्फ दांतों का पीलापन दूर करता है, बल्कि मसूड़ों को मजबूत बनाता है और मुंह की बदबू भी खत्म करता है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

चाहिए होंगी ये चीजें

इस पाउडर को बनाने के लिए आपको सिर्फ 6 चीजों की जरूरत होगी-

नीम पाउडर

त्रिफला पाउडर

काली मिर्च पाउडर

दालचीनी पाउडर

लौंग पाउडर और

पिंक सॉल्ट

इन सभी चीजों में एंटीबैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो ओरल हेल्थ को नेचुरल तरीके से बेहतर बनाते हैं.

इसके लिए सबसे पहले एक साफ और सूखे बर्तन में ऊपर बताई गई सभी 6 सामग्रियों को 1-1 चम्मच मात्रा डालें.

इन्हें अच्छी तरह मिला लें ताकि पाउडर एकसार हो जाए.

तैयार मिश्रण को किसी साफ, सूखे कांच के जार में स्टोर कर लें.

यह पाउडर लंबे समय तक खराब नहीं होता, बस इसे नमी से बचाकर रखें.

न्यूट्रिशनिस्ट दिन में एक या दो बार ब्रश करने की जगह इस पाउडर का इस्तेमाल करने की सलाह देती हैं.

उंगलियों या टूथब्रश की मदद से थोड़ा-सा पाउडर दांतों और मसूड़ों पर लगाएं.

2–3 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें और फिर सादे पानी से कुल्ला कर लें.

श्वेता शाह बताती हैं, नीम और त्रिफला मसूड़ों को हेल्दी बनाते हैं और इंफेक्शन से बचाते हैं.

दालचीनी, लौंग और पिंक सॉल्ट दांतों की सतह पर जमी गंदगी और दाग-धब्बों को साफ करते हैं.

लौंग और काली मिर्च मुंह में मौजूद बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, जिससे सांस ताजा रहती है.

इस तरह ये पाउडर प्लाक हटाने, मसूड़ों की सूजन कम करने और दांतों को चमकदार बनाने में मदद करता है.

ऐसे में अगर आप अपने दांतों की चमक और सेहत को बनाए रखना चाहते हैं, तो इस आयुर्वेदिक टूथ पाउडर को आजमाकर देख सकते हैं. यह पूरी तरह नेचुरल है, सस्ता भी है और सबसे बड़ी बात इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.