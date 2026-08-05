DA Hike: साल 2026 में सरकारी और बैंक कर्मचारियों के लिए कितना बढ़ा महंगाई भत्ता, यहां देखें पूरी लिस्ट

सरकार महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का ऐलान करती है, तो लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी यह जानने का इंतजार करते हैं कि उनकी सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी. साल में दो बार होने वाले इस बदलाव का मकसद महंगाई के असर को कम करना होता है और इससे हर महीने मिलने वाली रकम में काफी फर्क पड़ सकता है. DA का भुगतान कर्मचारी की बेसिक सैलरी के प्रतिशत के तौर पर किया जाता है. चूंकि प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी और पेंशन जैसे फायदे बेसिक पे से जुड़े होते हैं, इसलिए DA में कोई भी बढ़ोतरी - खासकर अगर इसे बेसिक पे में मिला दिया जाए तो यह फायदों को भी बढ़ा सकती है.

2026 में अब तक केंद्र सरकार के मंत्रालयों, बैंकिंग संस्थानों और राज्य प्रशासनों की ओर से DA और DR के बारे में की गई सभी अहम घोषणाओं के बारे में एक बार जान लीजिए.

केंद्र सरकार और रेलवे कर्मचारी की DA Hike

केंद्रीय वित्त मंत्रालय: अप्रैल 2026 में, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA और DR में 2% की बढ़ोतरी को मंज़ूरी दी. इस बदलाव से भत्ता मूल वेतन के 58% से बढ़कर 60% हो गया, जो 1 जनवरी 2026 से लागू हुआ.

भारतीय रेलवे: भारतीय रेलवे ने मई 2026 में अपने सभी ज़ोनल नेटवर्क के कर्मचारियों और रिटायर हो चुके स्टाफ़ के लिए DA और DR में 2% की बढ़ोतरी की घोषणा की, जो 1 जनवरी 2026 से लागू हुई.

बैंकिंग सेक्टर में बदलाव

इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA): IBA ने मई, जून और जुलाई 2026 के लिए बैंक अधिकारियों और स्टाफ़ के लिए संशोधित DA आंकड़ों की घोषणा की. 48,000 रुपये से 1,17,000 रुपये के बीच मूल वेतन वाले कर्मचारियों के लिए मासिक DA में 435 रुपये से 1,050 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई, जिससे पात्र कर्मचारियों को तुरंत आर्थिक राहत मिली.

राज्य सरकारों की DA घोषणाएं

पश्चिम बंगाल: अक्टूबर से लागू होने वाली 20% DA बढ़ोतरी को मंज़ूरी दी, जिससे राज्य का DA मूल वेतन का 38% हो गया.

अरुणाचल प्रदेश, असम, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश: हर राज्य ने अपने कर्मचारियों के लिए 2% DA बढ़ोतरी को मंज़ूरी दी.

बिहार: वेतन आयोग की श्रेणियों के आधार पर अलग-अलग बढ़ोतरी की घोषणा की गई, जिसमें 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के तहत 2%, छठे CPC के तहत 5% और 5वें CPC के तहत 9% की बढ़ोतरी को मंज़ूरी दी गई.

महाराष्ट्र: 5वें, छठे और 7वें CPC के समय के DA एरियर (बकाया राशि) के तौर पर 800 करोड़ रुपये जारी किए गए, जो 2025 के आखिर और 2026 की शुरुआत के लिए हैं. साथ ही, रिटायर हो चुके ऑल इंडिया सर्विसेज़ अधिकारियों के लिए DR में 2% की बढ़ोतरी की गई.

2026 की दूसरी छमाही के लिए क्या उम्मीद करें

साल की शुरुआती बढ़ोतरी लागू होने के बाद, अब ध्यान DA की दूसरी घोषणा पर है, जो आमतौर पर त्योहारों के मौसम से पहले की जाती है. हालांकि जुलाई बीत चुका है, फिर भी साल के दूसरे हिस्से में DA में एक और बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है. पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, जब श्रम और रोज़गार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अक्टूबर 2025 में बताया था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3% की बढ़ोतरी को मंज़ूरी दे दी है, जिससे DA बेसिक पे का 53% हो गया था.

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