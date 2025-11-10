रूखे-फटे होठों ने कर दिया है परेशान? चुकंदर-एलोवेरा से बनाएं होममेड लिप बाम, हो जाएंगे गुलाबी और मुलायम

How to Make Homemade Lip Balm: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही स्किन से जुड़ी कई समस्याओं का सामना रोजाना ही करना पड़ता है. इसमें सबसे बड़ी समस्या है फटे, काले और रूखे होंठ. दरअसल, सर्द हवाओं में स्किन से नमी खत्म या कहें कम होने लगती है जिससे त्वचा में ड्राईनेस हो जाती है. साथ ही रूखेपन से होठों का रंग भी काला पड़ने लगता है. इसके अलावा बहुत ज्यादा लिपस्टिक के इस्तेमाल या फिर स्मोकिंग करने से भी होंठ काले और फट सकते हैं.

लगाएं होममेड लिप बाम

ड्राई-फटे होठों से छुटकारा पाने के लिए अधिकतर लोग बाजार में मिलने वाले मॉइस्चराइजर, लोशन या फिर पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इसमें मौजूद केमिकल्स से लंबे समय तक फायदा देखने को नहीं मिलता है. ऐसे में घरेलू नुस्खे ही सबसे ज्यादा कारगर साबित होते हैं. इसी के चलते आज हम घर पर ही होममेड लिप बाम बनाने का प्रोसेस जानेंगे. इसकी प्रक्रिया यूट्यूबर पूनम देवनानी ने वीडियो को शेयर करते हुए बताई है.

चुकंदर

गुलाब की पत्तियां

नारियल का तेल

बादाम का तेल

एलोवेरा जेल

पेट्रोलियम जेली

इस लिप बाम को बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है. इसके लिए आप चुकंदर को पहले अच्छे से कद्दूकस कर लें. इसके बाद इसमें गुलाब जल और गुलाब की पत्तियां मिलाकर मिक्सी में पीस लें. अब इस मिश्रण को कपड़े की मदद से छान लें. इसमें अब नारियल तेल और बादाम तेल को अच्छे से मिलाएं. इसके बाद मिश्रण में एलोवेरा जेल और पेट्रोलियम जेली को मिला दें. इस पेस्ट को माइक्रोवेव में थोड़ी देर के लिए रखें. अगर आपके घर में माइक्रोवेव नहीं है तो आप किसी पतीले में पानी गर्म कर उसमें कटोरी रख सकते हैं. अब आपका लिप बाम तैयार है. इसे आप किसी कांच की डिब्बी या बोतल में स्टोर कर रख सकते हैं.

इस नेचुरल लिप बाम को आप रोजाना लगा सकते हैं. इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है जिससे ये लिप्स के लिए एकदम सेफ है. इसको रोज लगाने से लिप्स जल्द पिंक और मुलायम हो जाएंगे. इसके अलावा अगर आपने ये लिप बाम ज्यादा बना लिया है तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप बचे हुए लिप बाम को फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.