Home Remedy for Glowing Skin: क्या आपकी स्किन भी डल हो गई है, पिग्मेंटेशन और दाग-धब्बों से परेशान हैं? तो अब टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि सिर्फ एक पत्ता आपकी सुंदरता में चार चांद लगा देगा. यह ऐसा जादुई पत्ता है, जो सीधा नेचर से आया है और आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को चुटकियों में दूर कर सकता है. इससे पिग्मेंटेशन, अनइवन स्किन टोन और डार्क स्पॉट्स जैसी दिक्कतें छूमंतर हो सकती हैं. पॉपुलर मोटिवेशनल स्पीकर अंकुर नंदन ने इसे 'दुनिया का सबसे महंगा पत्ता' बताया है, क्योंकि यह बिल्कुल फ्री मिलता है और चेहरे पर निखार (Natural Remedy for Glowing Skin) लाता है, गोरापन बढ़ाता है. ये पत्ता कोई और नहीं, बल्कि पपीते का पत्ता (Papaya Leaf for Skin) है. इसका फेस पैक (Papaya Leaf Face Pack Uses) महंगे-महंगे क्रीम, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और पार्लस के खर्चों की छुट्टी कर सकता है. तो चलिए जानते हैं पपीते के पत्ते का कमाल और इसे स्किन पर यूज करने का सबसे सिंपल और कारगर तरीका.

डिजिटल क्रिएटर jablay_noor ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें अंकुर नंदन (Ankur Nandan) कहते हैं, 'ये दुनिया का सबसे महंगा पत्ता है, क्योंकि ये आपकी स्किन को वो दे सकता है, जो लाखों खर्च करने पर भी नहीं मिलता, नेचुरल गोरापन और ग्लो.' उन्होंने एक सिंपल रेसिपी बताई है, जिससे आप घर पर मिनटों में इस पत्ते से फेस पैक बना सकते हैं:

पपीते के पत्ते में मौजूद पेपेन और काइमोपेपेन जैसे एंजाइम्स स्किन की गहराई से सफाई करते हैं. ये डेड स्किन को हटाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं और आपकी स्किन को नया निखार देते हैं. इसमें एंटी-ऑक्सिडेंट्स, विटामिन A, C और E जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो स्किन को जवां और फ्रेश बनाते हैं.

पिग्मेंटेशन और डार्क स्पॉट्स

झाइयां और अनइवन स्किन टोन

ब्लैकहेड्स और मुंहासे

ऑयली स्किन और स्किन इन्फेक्शन

सनटैन और रफनेस

1 पपीते का पत्ता लीजिए, इसे धोकर अच्छे से साफ कर लें.

इसे पीसकर उसका जूस या पेस्ट निकाल लीजिए.

अब इसमें थाड़ा सा बेसन और शहद मिलाइए.

इन तीन चीजों को मिलाकर एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लें.

अब इसे अपने चेहरे पर लगाइए और 15 मिनट बाद धो लीजिए.

रोजाना लगाने से स्किन में निखार और दाग-धब्बों में कमी आने लगेगी.

1. पिग्मेंटेशन में राहत

2. बिना केमिकल के नेचुरल ग्लो मिलता है.

3. यह स्किन की गंदगी साफ कर उसे डिटॉक्स करता है.

4. सस्ते में खूबसूरती देता है, बिना महंगे पार्लर गए या क्रीम लगाए.

किन-किन चीजों में कर सकते हैं यूज

फेस स्क्रब- पपीते के पत्ते का सूखा पाउडर बनाकर स्क्रबिंग के लिए यूज करें.

हेयर मास्क- डैंड्रफ हटाने और स्कैल्प को क्लीन करने के लिए.

फुट पैक- फटी एड़ियों पर लगाने के लिए पत्ते का पेस्ट लगाएं.

एक्ने क्रीम DIY- एलोवेरा और नीम के साथ मिलाकर बनाएं होममेड जेल.

कुछ सावधानियां भी हैं जरूरी

यूज करने से पहले पैच टेस्ट करें, ताकि एलर्जी न हो.

पपीते के पत्ते को धोना जरूरी है, कच्चा दूध जैसा गाढ़ा जूस न लगाएं.

रोजाना लगाने से पहले चेहरे को साफ रखें, ताकि पेस्ट अच्छे से काम करे.

बहुत ज्यादा ड्राई स्किन वालों को शहद मिलाना बेहद जरूरी है. प्रस्‍तुत‍ि: रोह‍ित कुमार

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.