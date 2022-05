Stomach Pain In Kids: पेट में दर्द की वजह से चिड़चिड़ा हो गया है आपका बच्चा, तो इन घरेलू उपायों से करें बच्चों में पेट दर्द को ठीक

Stomach Pain In Kids: ऐसे में क्या करें जब बच्चा पेट दर्द का अनुभव करें.

Remedies for Stomach Pain in Toddlers: बच्चों के पेट में बार-बार दर्द होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे कुछ भी और किसी भी समय खा लेते हैं, लेकिन कई अन्य कारण भी हैं जो बच्चों में पेट दर्द का कारण बन सकते हैं. हालांकि, अच्छी बात यह है कि कुछ आसान घरेलू उपायों से इसका इलाज किया जा सकता है. पेट दर्द के लिए कई प्रभावी प्राकृतिक उपचार (Natural Remedies for Stomach Pain) हैं जो आपके बच्चे को कुछ ही समय में राहत प्रदान कर सकते हैं. क्या आपने अपने बच्चे को पेट पकड़कर चिल्लाते देखा है? इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है. ज्यादातर बच्चे करते हैं, खासकर 3 से 11 साल के बच्चों में ये आम है, लेकिन बच्चों को पेट दर्द की शिकायत और रोना अच्छा नहीं लगता. यह आपको रातों की नींद हराम कर सकता है, आपको चिंतित और तनावग्रस्त बना सकता है. बच्चों में पेट दर्द, पेट में कीड़े (worms in stomach) होने की वजह से भी हो सकता है. ऐसे में क्या करें जब बच्चा पेट दर्द का अनुभव करें.

बच्चों में पेट दर्द के लिए घरेलू उपचार | Home Remedies For Stomach Ache In Kids