गले की खराश हो जाएगी मिनटों में दूर, रसोई में रखी ये चीजें हैं रामबाण इलाज

Gale Ki Kharash Ke Upay: रसोई में ऐसी कई चीजें होती हैं जो कि गले की खराश को दूर करने में रामबाण इलाज साबित होती हैं. गले में खराश होने पर अदरक का सेवन जरूर करें. इसे खाने से आराम मिलेगा और कुछ ही घटों में खराश से निजात मिल जाएगी.

Gale Ki Kharash Kaise Thik Kare: गले में खराश होने पर आप पानी को गर्म करके ही पीएं.

जब भी मौसम में बदलाव आता है तो कई लोगों को गले में खराश की समस्या होने लग जाती है. कई बार तो गले में खराश के कारण बुखार भी चढ़ जाता है. गले की खराश को आसानी से कुछ घरेलू उपायों की मदद से दूर किया जा सकता है. जब भी आपको गले में खराश होने लगे (Gale me Dard ho to Kya Kare) तो नीचे बताए गए नुस्खों को आजमाएं. इन नुस्खों की मदद से गले की खराश अपने आप दूर हो जाएगी. तो आइए जानते हैं गले की खराश से निजात पाने के कुछ घरेलू उपाय (Gale Ki Kharash Ke Gharelu Upay).

इन उपायों की मदद से गले की खराश को करें दूर (Gale Ki Kharash Kaise Khatm Karen)

अदरक

गले की खराश से निजात दिलाने में अदरक रामबाण इलाज है. अदरक खाने से खराश एकदम सही हो जाती है. अदरक का सेवन आप कई तरह से कर सकते हैं. इसे आप चाय में डालकर ले सकते हैं या भूनकर खा सकते हैं. हर दो घंटे में अदरक खाने से गले की खराश दूर हो जाएगी. दरअसल इसके अंदर एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो की कारगर साबित होते हैं.

काली मिर्च

काली मिर्च का सेवन करने से भी गले की खराश से निजात मिल जाती है. आप शहद के साथ दो काली मिर्च मिलाकर खा लें. इसे खाने से गले को आराम मिलता है और एक दो दिन में खराश अपने आप गायब हो जाती है.

Photo Credit: AI

तुलसी की चाय

तुलसी की चाय पीने से भी गले को आराम पहुंचता और खराश दूर हो जाती है. चाय बनाते समय आप उसमें 5 से 10 पत्ते तुलसी के डाल दें और इस चाय को गर्म-गर्म पी लें. ये चाय पीने से खराश एकदम से भाग जाएगी.

हल्दी वाला दूध पीएं

हल्दी का दूध पीने से गले को राहत मिलती है और खराश की समस्या चुटकियों में दूर हो जाती है. हल्दी के एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल खराश को जड़ से खत्म कर देते हैं.  इसलिए खराश होने पर दूध के अंदर एक चम्मच हल्दी मिलाकर इसे पी लें.

तो ये थे कुछ उपाय जिनकी मदद से आपको गले की खराश से राहत मिल जाएगी. वहीं आराम न मिलने पर आप डॉक्टर से सलाह जरूर लें. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

