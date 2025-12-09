सर्दी-जुकाम और गले की खराश ने कर दिया परेशान? आजमाएं ये 5 घरेलू नुस्खे, ठीक हो जाएगा गला

Home Remedies for Sore Throat and Cold Cough: सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और इस समय अधिकतर लोग बस खांसी-जुकाम और गले की खराश से परेशान हैं. इसके लिए वे बाजार में मिलने वाले कफ सिरप भी लेते हैं लेकिन फिर भी काफी समय तक आराम देखने को नहीं मिलता है. दरअसल, कमजोर इम्यूनिटी होने के कारण शरीर इन बीमारियों को चपेट में ले लेता है और फिर कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. कई बार खांसी-जुकाम इतना ज्यादा हो जाता है कि पूरे दिन काम करने में एकाग्रता भी नहीं बनती हैं. इसी के चलते आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से खांसी-जुकाम में छुटकारा मिलेगा और गले की खराश भी दूर होगी.

1. मुलेठी

गले की खराश और खांसी-जुकाम को दूर करने में मुलेठी काफी मददगार हो सकती है. दरअसल, इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी और कफ निस्सारक गुण होते हैं जो गले को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं. इसके लिए आप मुलेठी को दांतों से चबाकर इसका रस चूस सकते हैं या फिर पानी में उबालकर आप इसकी चाय भी सकते हैं.

हल्दी वाला दूध खांसी-खराश को दूर करने में काफी ज्यादा लाभकारी माना जाता है. इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं जो खराश-खांसी को कम कर गले को हेल्दी बनाए रखता है. आप इसका सेवन रात को सोने से पहले कर सकते हैं.

सर्दी-प्रदूषण में गले की खराश और खांसी से छुटकारा पाने के लिए आप अजवाइन-तुलसी का काढ़ा पी सकते हैं. इसके लिए आप एक पतीले में 2 गिलास पानी के साथ 1 चम्मच अजवाइन, 15-20 तुलसी के पत्ते, एक छोटा चम्मच मेथी, हल्दी और पुदीने के पत्ते डालकर अच्छे से उबालें. इसके अच्छे से पक जाने के बाद मिश्रण को छानें और फिर पी लें. इससे आपको आराम मिल सकता है.

गले की खराश को दूर करने के लिए आप रोजाना रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के गरारे कर सकते हैं. इसके लिए आप पानी में नमक भी जरूर डालें. दरअसल, नमक में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो गले के बैक्टीरिया को खत्म कर सूजन-जलन को कम करते हैं.

खांसी-जुकाम और गले की खराश को कम करने में शहद-अदरक काफी फायदेमंद हो सकता है. इन दोनों चीजों में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो इंफेक्शन को दूर करते हैं. इसके लिए आप अदरक के रस में शहद मिलाएं और दिन में दो बार लें. इससे आपको फायदा दिखना शुरू हो जाएगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.