नहीं छूट रही स्मोकिंग की लत? डॉक्टर से जानें एक दिन में कितनी सिगरेट पीना है सही?

How Many Cigarette In a Day : धूम्रपान इंसान के लिए किसी भी रूप में बहुत हानिकारक है. अगर आप चैन स्मोकर हैं तो आपको लंग्स से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. ये परेशानी इतनी गंभीर होती हैं कि इससे आपकी जान भी जा सकती है. अधिक या कम सिगरेट पीने से आपके फेफड़े बुरी तरह डैमेज हो सकते हैं. यहां हम जानेंगे एक व्यक्ति को अगर सिगरेट की लत से छुटकारा पाना है तो वह एक दिन में कितनी सिगरेट पी सकता है. इस विषय में अधिक जानकारी दे रहे हैं लंग्स हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सुनील कुमार (प्रोफेसर एंड हेड, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एम्स नई दिल्ली).

एक दिन में कितनी सिगरेट पिएं (How Many Cigarettes In a Day)

बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सिगरेट की बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं. इसके लिए वे धीरे-धीरे सिगरेट पीना कम कर देते हैं. यहां आपके मन में सवाल आता होगा कि एक व्यक्ति को एक दिन में औसतन कितनी सिगरेट पीना चाहिए? इसको लेकर डॉक्टर का कहना है कि सिगरेट तो सिगरेट है एक भी सिगरेट आपके लिए हानिकारक है. सीधे शब्दों में समझा जाए तो इंसान के लिए एक सिगरेट भी हानिकारक है.

कब्ज ने हालत कर दी है खराब तो आज ही इन 5 चीजों को करें डाइट में शामिल, सुबह पेट से निकल जाएगी सारी गंदगी

स्मोकर और नॉनस्मोकर में कैंसर का रिस्क

डॉक्टर सुनील कुमार के अनुसार जो लोग हेवी स्मोकर हैं और जो कम सिगरेट पीते हैं फिर चाहे दिन की एक सिगरेट हो या हफ़्ते में एक सिगरेट दोनों ही कंडीशन में कैंसर का खतरा बना रहता है. हां ये बात अग़ल है कि लाइट स्मोकर में हैवी स्मोकर की तुलना में कैंसर का रिस्क थोड़ी कम होती है लेकिन सेफ दोनों में से कोई नहीं हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)