इस हर्ब को खाकर नहीं करता सिगरेट पीने का मन, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट ने बताया छूट जाएगी स्मोकिंग की लत

How to Quit Smoking: मशहूर आयुर्वेदिक एक्सपर्ट सुभाष गोयल सिगरेट की लत छोड़ने का एक नुस्खा शेयर किया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

क्या है ये स्मोकिंग छोड़ने का असरदार नुस्खा?

How to Quit Smoking: स्मोकिंग सेहत के लिए बेहद हानिकारक है. धूम्रपान शरीर को धीरे-धीरे अंदर से कमजोर कर देता है और कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की समस्या जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ा देता है. ये बात अधिकतर लोग जानते हैं. हालांकि, ये जानकर भी कई लोग सिगरेट की लत को छोड़ नहीं पाते हैं.  शुरुआत में तलब इतनी ज्यादा होती है कि वे फिर से सिगरेट की ओर लौट जाते हैं. ऐसे में अगर कोई आसान घरेलू उपाय इस लत से छुटकारा दिला दे, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है. मशहूर आयुर्वेदिक एक्सपर्ट सुभाष गोयल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर ऐसा ही एक नुस्खा शेयर किया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

क्या है ये असरदार नुस्खा?

अपने इंस्टा हैंडल पर शेयर किए गए एक वीडियो में सुभाष गोयल बताते हैं, जब भी आपको सिगरेट पीने का मन करे, तब दो चुटकी अजवाइन लें और उसमें एक चुटकी सेंधा नमक मिला लें. अब, इसे मुंह में रखकर हल्के-हल्के चूसें. यह तरीका सिगरेट के स्वाद को दबा देता है और धीरे-धीरे स्मोकिंग की तलब कम होने लगती है. जो लोग दिनभर में 20-25 सिगरेट पीते हैं, यह नुस्खा अपनाने से संख्या घटकर 2-3 तक आ सकती है. वहीं, कुछ समय बाद स्मोकिंग की इच्छा पूरी तरह खत्म हो सकती है.

कैसे असर दिखाता है ये तरीका?

एक्सपर्ट बताते हैं, अजवाइन में प्राकृतिक तत्व होते हैं, जो पाचन को दुरुस्त करते हैं और शरीर से टॉक्सिन निकालने में मदद करते हैं. यह स्मोकिंग की वजह से होने वाली खटास और बेचैनी को भी कम करता है.
वहीं, सेंधा नमक शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखता है और स्वाद बदलकर सिगरेट की क्रेविंग को घटाता है. 
इस तरह ये नुस्खा धीरे-धीरे आपकी सिगरेट पीने की इच्छा को कम कर सकता है.

इन बातों का रखें ध्यान  

यह नुस्खा आदत बदलने में मदद करता है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी इच्छा शक्ति. खासकर शुरुआत में धैर्य रखें, क्योंकि लत एक दिन में नहीं छूटती है. वहीं, अगर स्मोकिंग की लत बहुत पुरानी है, तो डॉक्टर की सलाह भी जरूर लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

