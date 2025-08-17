Smoking से खराब होते Lungs को नेचुरली डिटॉक्स कर देगी ये ड्रिंक, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया 3 दिन में साफ हो जाएगा फेफड़ों में जमा धुआं और बलगम

What is the fastest way to clear the lungs: बढ़ता पॉल्यूशन और स्मोकिंग की आदत हमारे फेफड़ों पर गहरा असर डाल रहे हैं. चाहे कोई स्मोकिंग करता हो या न करता हो, अगर वह प्रदूषित शहरों में रहता है तो रोजाना बड़ी मात्रा में धुआं और टॉक्सिन्स उसके फेफड़ों में चले जाते हैं. इससे समय के साथ सांस लेने में परेशानी, बलगम, खांसी और यहां तक कि अस्थमा या सीओपीडी जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं. ऐसे में फेफड़ों को नेचुरली साफ करना बेहद जरूरी है. इसके लिए फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने एक बेहद आसान सा नुस्खा शेयर किया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

फेफड़ों को डिटॉक्स करने के लिए क्या करें?

आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताते हैं, लंग्स यानी फेफड़े हमारे शरीर के तमाम जरूरी अंगों में से एक हैं. इन्हें डिटॉक्स करने के लिए आप घर पर ही एक खास ड्रिंक बनाकर पी सकते हैं. ये ड्रिंक केवल 3 दिनों में ही सांस की नलियों को साफ कर फेफड़ों में जमा हुए धुएं और बलगम का बाहर निकालने में असर दिखा सकती है.

इस डिटॉक्स ड्रिंक को बनाने के लिए आपको 1 इंच अदरक का टुकड़ा

आधा चम्मच हल्दी

1/4 चम्मच दालचीनी

1 चम्मच शहद

आधे नींबू का रस

एक चुटकी काली मिर्च और

1 कप पानी की जरूरत होगी.

सबसे पहले एक कप पानी को उबालें.

इसमें अदरक, हल्दी और दालचीनी डालकर 2-3 मिनट धीमी आंच पर पकाएं.

जब यह अच्छी तरह पक जाए, तब गैस बंद कर दें और पानी को छान लें.

हल्का ठंडा होने पर इसमें शहद, नींबू का रस और एक चुटकी काली मिर्च डालकर मिक्स करें.

इतना करते ही आपकी लंग्स डिटॉक्स ड्रिंक बनकर तैयार हो जाएगी.

डॉक्टर जैदी इस ड्रिंक को हल्का गुनगुना कर सुबह खाली पेट और एक बार रात को सोने से पहले पीने की सलाह देते हैं.

इस सवाल को लेकर आयुर्वेदिक एक्सपर्ट बताते हैं, अदरक सूजन और बलगम कम करता है. हल्दी में मौजूद पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, फेफड़ों को डिटॉक्स करते हैं. शहद गले को आराम देता है और बलगम को पतला करता है. नींबू इम्युनिटी बढ़ाता है और टॉक्सिन्स से लड़ता है. काली मिर्च बाकी इंग्रेडिएंट्स का असर बढ़ाती है. वहीं, दालचीनी सांस की नलियों को साफ करती है और कंजेशन कम करती है. इस तरह इस ड्रिंक का सेवन आपको फायदा पहुंचा सकता है. हालांकि, अगर किसी को एलर्जी या पुरानी बीमारी है तो इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.