Winter Home Remedies: बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो क्या करें?

Which Is The Best Home Remedy For Dry Skin: सर्दियों में हवा में नमी के कारण कई स्किन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जब कोई आराम दिखता नजर न आए तो अक्सर लोह डॉक्टर को संपर्क करते हैं. आज हम आपको इस आर्टिकल में कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताने वाले हैं जिन्हें अगर आपने एक बार अपना लिया तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर आप ड्राई स्किन की दिक्कत से परेशान हो चुके हैं और इससे राहत पान चाहते हैं तो अपने घर में मौजूद कुछ चीजों की मदद से राहत पा सकते हैं, तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं कौनसी हैं, वो जादुई चीजें.

मुझे अचानक सूखी त्वचा क्यों हो रही है?

केले का पेस्ट: अगर आप ड्राई स्किन की समस्या से परेशान हो चुके हैं और हर उपाय अपना चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई खास रिजल्ट नहीं दिखा है, तो एक बार केले का पेस्ट जरूर ट्राई करें. यह पेस्ट बनाने के लिए केले को छीलकर पीस लें और फिर फैस पर लगाएं, 1 घंटे बाद पानी से मुंह धो लें. ड्राई स्किन से राहत पाने के लिए यह एक बेहतरीन उपाय है.

मक्के का आटा: ड्राई स्किन की दिक्कत से राहत पाने के लिए अपने किचन में मौजूद मक्के के आटे और ज्वार के आटे को अच्छी तरह से मिलाकर इसमें मलाई मिला दें., जब लगे मिश्रण तैयार है इसे अपने चेहरे पर लगाएं और सूखने के बाद फैस धो लें. ऐसा करने से चेहरे पर न सिर्फ निखार आएगा, बल्कि हाइड्रेशन भी मिलेगी.

नारियल तेल: अपने लगभग हर आर्टिकल में पढ़ा होगा कि नारियल तेल लगाने से ड्राई स्किन की समस्या से राहत मिल जाती है. ऐसा बिल्कुल सही है, अगर आप नारियल का तेल सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, तो कई बीमारियों को दूर रख सकते हैं. इसमें प्राकृतिक फैटी एसिड होते हैं, जो त्वचा की नमी को बनाए रखने में मदद करते हैं.

