Winters Skin Care: सर्दियों में देसी घी से त्वचा को कैसे पोषण दें, स्किन पर घी लगाने का क्या असर होता है? स्टडी से जानिए

Ghee For Skin in Winter: सर्दियों के मौसम में स्किन का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है. सर्दी में त्वचा रूखी, बेजान और खुजलीदार हो जाती है, क्योंकि ठंडी हवा और हीटिंग से नमी कम हो जाती है, इसलिए त्वचा को ठीक से मॉइस्चराइज करना बहुत आवश्यक है. हालांकि, स्किन के लिए पुराने घरेलू नुस्खे आज के महंगे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स से ज्यादा असरदार साबित होते हैं. दरअसल, असली सर्दियों का स्किन सुपरहीरो चुपचाप हमारी रसोई में पड़ा रहता है, जो शुद्ध देसी गाय का घी है. आयुर्वेद का मानना है कि जो शरीर को अंदर से पोषण देता है, वही बाहर से लगाने पर भी लाभ पहुंचाता है. ठंडी, सुखी हवा से जब त्वचा अपनी प्राकृतिक नमी खोने लगती है, तब घी त्वचा को आराम देने, भरने और चमक लौटाने का काम करता है. Shatdhaut Ghrita (100 बार धुला घी) पर 2025 की एक रिव्यू स्टडी बताती है कि यह hydration बढ़ाता है, TEWL (Transepidermal Water Loss) कम करता है और eczema व psoriasis जैसी समस्याओं में राहत दे सकता है.

क्या कहती है स्टडी?

Healthline रिपोर्ट के अनुसार, घी का टॉपिकल इस्तेमाल सूखी, फटी, संवेदनशील त्वचा के लिए पारंपरिक रूप से सुरक्षित माना गया है, हालांकि वैज्ञानिक डेटा सीमित है. इसके गुण इसे लिप बाम, ड्राई पैच और विंटर स्किन के लिए बहुत प्रभावी बनाते हैं. 2025 की रिपोर्ट (Necole Bitchie) बताती है कि घी बहुत रिच और ऑयली टेक्सचर का होता है, इसलिए एक्ने-प्रोन स्किन पर पोर्स ब्लॉक होने की संभावना बढ़ सकती है. घी एंटी-एजिंग और फ्री-रैडिकल प्रोटेक्शन में उपयोगी होता है.

सर्द मौसम में ठंडी हवा, कम नमी, गरम पानी से नहाना और कमरे गर्म करने वाले हीटर, ये सभी त्वचा को ड्राई और स्ट्रेस्ड बना देते हैं, जिसके चलते खिंचाव, पपड़ी, बेजानपन और कभी‑कभी इरिटेशन हो जाता है. हालांकि, बाजार में मिलने वाले कई मॉइस्चराइजर सिर्फ ऊपर की परत को मुलायम बनाते हैं, लेकिन घी त्वचा की बैरियर लेयर को मजबूत करता है. घी में पाए जाने वाले विटामिन A, D, E और K, साथ ही प्राकृतिक फैटी एसिड, त्वचा को गहराई से पोषण देते हैं. यही वजह है कि पीढ़ियों से घी का इस्तेमाल फटी एड़ियों, फटे होंठों, बच्चों की मालिश और बीमारी के बाद स्किन रिकवरी के लिए किया जाता रहा है.

स्किन पर घी लगाने से वह गहराई से मॉइस्चराइज होती है, नमी बरकरार रहती है और यह रूखी त्वचा को मुलायम बनाता है, जिससे त्वचा हाइड्रेटेड और चमकदार दिखती है. इसके विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट झुर्रियों, फाइन लाइन्स और दाग-धब्बों को कम करने में मदद करते हैं, सूजन शांत करते हैं और त्वचा को रिपेयर करते हैं, जिससे त्वचा स्वस्थ और जवां दिखती है. यह एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजर और एंटी-एजिंग एजेंट के रूप में काम करता है, खासकर सर्दियों में या ड्राई स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है.

