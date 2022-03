Skin Care Tips: शादी से पहले अपनी स्किन पर बिल्कुल न करें इन 6 चीजों का इस्तेमाल, वरना पड़ सकता है पछताना

ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स को निकालने वाले क्लीन-अप त्वचा पर निशान या पपड़ी छोड़ सकते हैं.

What Should I Do Before My Wedding: सभी दूल्हा और दुल्हन अपने खास दिन पर बेहतरीन दिखना चाहते हैं! ऐसा करने के लिए और उस चमक को पाने के लिए वे शादी के दिनों में सभी प्रकार के स्किन ट्रीटमेंट का विकल्प चुनते हैं. हालांकि, हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि हमारी त्वचा एक बहुत ही संवेदनशील अंग है और इसका अत्यधिक सावधानी से इलाज किया जाना चाहिए, खासकर अगर आप एक खास दिन से ठीक पहले नए ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं. इसलिए शादी से कुछ दिन पहले कुछ प्रक्रियाओं से बचने की सलाह दी जाती है जो त्वचा को सबसे अच्छा दिखने से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं. एक इंस्टाग्राम वीडियो में त्वचा विशेषज्ञ डॉ जयश्री शरद ने कुछ चीजों के बारे में बताया जो एक व्यक्ति को शादी से 2-3 दिन पहले कभी नहीं करनी चाहिए.

1) ब्लीच और फेशियल