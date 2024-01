Skin Care Hacks: स्किन केयर रूटीन, जिसे फॉलो कर लिया तो शीशे की तरह चमकने लगेगी स्किन, बॉलीवुड एक्ट्रेस भी हो जाएंगी फेल

ब्यूटी एक्सपर्ट शाहनाज हुसैन ने बताएं सर्दियों में स्किन केयर के बेस्ट टिप्स | Best Winter Skin-Care Routine in Hindi

खास बातें कई बार चेहरे पर उम्रसे पहले फाइन लाइन्स (Fine Lines) नजर आने लगती हैं.

जरूरी है कि आप अपनी त्वचा का खास ख्याल (Tvacha ki Dekhbhal) रखें.

सर्दियों के महीनों के दौरान हाइड्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है.

Best skin care routine for winter? सर्दियों का मौसम त्वचा को परेशान (Skin) करता है. ऐसे में ठंड के मौसम में त्वचा का खास ख्याल (Skin Care) रखना होता है. इससे स्किन कई कई समस्याएं (Skin Problesm) न सिर्फ विकसित होती हैं, बल्कि अंडरलाइंग कंडिशन भी बढ़ जाती हैं. कई बार चेहरे पर उम्रसे पहले फाइन लाइन्स (Fine Lines) नजर आने लगती हैं. यही कारण है कि इन दिनों आपकी त्वचा में ड्राइनेस (Dryness), पैच, फेल्कीनेस और डलनेस (Dull Skin) नजर आने लगती है. त्वचा की नमी को सील करने के लिए जरूरी है कि आप अपनी त्वचा का खास ख्याल (Tvacha ki Dekhbhal) रखें. प्रकृति ने हमें ढेर सारी जड़ी-बूटियां (Skin Care) प्रदान की हैं, जो ठंड के महीनों के दौरान आपकी त्वचा को पोषण और हाइड्रेशन (How to Hydrate Skin) देने का काम करती हैं.