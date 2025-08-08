इस तेल को लगाने से तेजी से बढ़ेंगे बाल, आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया बालों को लंबा करने का जबरदस्त नुस्खा

Oil For Hair Growth: हर कोई चाहता है कि उनके बाल खूब लंबे, घने और मजबूत हों. हालांकि, कई लोगों की शिकायत होती है कि उनके बालों की ग्रोथ एक ही जगह आकर रुक जाती है या लाख जतन करने के बाद भी बाल बढ़ते नहीं हैं. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए बड़े काम का साबित हो सकता है. यहां हम आपको एक खास आयुर्वेदिक तेल के बारे में बता रहे हैं, जो हेयर ग्रोथ को तेज करने में असर दिखा सकता है.

दरअसल, मशहूर आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इस आसान और असरदार DIY हेयर ऑयल की रेसिपी शेयर की है. न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, यह तेल बालों को मजबूत बनाता है, जड़ से पोषण देता है और नए बालों की ग्रोथ को भी तेज करता है. आइए जानते हैं, इस तेल को बनाने के लिए आपको किन-किन चीजों की जरूरत होगी. साथ ही जानेंगे इसे बनाने का आसान तरीका-

चाहिए होंगी ये चीजें-

1 कप नारियल तेल

2 चम्मच कपूर कचरी पाउडर

2 चम्मच अरंडी का तेल

1 चम्मच मेथी के दाने और

रोजमेरी की पत्तियां या 5 बूंद रोजमेरी एसेंशियल ऑयल

इसके लिए सबसे पहले नारियल तेल और अरंडी का तेल धीमी आंच पर गर्म करें.

इसमें कपूर कचरी पाउडर और मेथी के दाने डालें.

5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें.

तय समय बाद गैस बंद करके इसमें रोजमेरी की पत्तियां या एसेंशियल ऑयल डालें.

इसे 30 मिनट तक ठंडा होने दें ताकि सभी चीजें अच्छे से मिल जाएं.

अब, तेल को छानकर किसी कांच की बोतल में भर लें.

इस तेल को हल्के हाथों से स्कैल्प पर लगाएं और 5-10 मिनट तक मसाज करें.

2-3 घंटे या पूरी रात के लिए छोड़ दें.

फिर किसी माइल्ड हर्बल शैम्पू से धो लें.

न्यूट्रिशनिस्ट हफ्ते में 2-3 बार इसका इस्तेमाल करने की सलाह देती हैं.

श्वेता शाह बताती हैं, इस तेल के नियमित इस्तेमाल से आपको कई फायदे मिल सकते हैं. जैसे-

ये बालों का झड़ना कम करता है.

रूसी और स्कैल्प की ड्रायनेस को कंट्रोल करता है.

बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है.

बालों में घनापन और चमक वापस लाता है.

स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और

नए बालों की ग्रोथ को तेज करता है.

आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, यह DIY तेल पूरी तरह से नेचुरल है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है. बालों की देखभाल के लिए यह एक बेहतरीन घरेलू नुस्खा है जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं. नियमित रूप से इस्तेमाल करने पर आपको कुछ ही हफ्तों में बालों में फर्क दिखने लगेगा. बाल मजबूत, लंबे और घने नजर आएंगे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.