क्या बादाम सिरदर्द के लिए अच्छे हैं?

Which Food Stops Headaches: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में सिर दर्द एक आम समस्या बन चुकी है. ज्यादा स्क्रीन टाइम, नींद पूरी न होना, तनाव या भूखे पेट रहना के कारण सिर दर्द एक आम समस्या बन चुकी है. इससे राहत पाने के लिए अक्सर लोग दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन बार-बार दवा लेना सेहत भी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है. इसलिए आज हम आपको एक ऐसा घरेलू उपाय बताने वाले हैं जिसे अपनाकर आप इस दिक्कत से आसानी से राहत पा सकते हैं. बादाम एक ऐसा प्राकृतिक उपाय है जो सिर दर्द से राहत दिला सकता है, लेकिन कैसे? आइए जानते हैं.

Can I Eat Nuts If I Have A Headache?

मैग्नीशियम: बादाम में मैग्नीशियम से भरपूर है, जो दिमाग की नसों को शांत कर सकता है और सिर दर्द को कम करने में मदद कर सकता है. ऐसे में जो लोग सिरदर्द और माइग्रेन जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं उनके लिए बादाम को अपनी डाइट में शामिल करना बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है.

एनर्जी: थकावट और शरीर में ऊर्जा की कमी के कारण भी सिरदर्द हो सकता है. बादाम में मौजूद प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और फाइबर शरीर को ताजा और एनर्जेटिक रखने में मदद कर सकते हैं. नियमित रूप से इससे खाने से शरीर को ऊर्जा मिल सकती है और थकान दूर की जा सकती है, जिससे सिर दर्द कम हो सकता है.

ब्लड सर्कुलेशन: बादाम में पाए जाने वाले ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन ई ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं जिससे दिमाग में ब्लड फ्लो अच्छा रहता है तो सिर दर्द की समस्या से राहत पाई जा सकती है.

स्ट्रेस: आजकल तनाव सिर दर्द का सबसे बड़ा कारण बन गया है. बादाम में ट्रिप्टोफैन और विटामिन बी2 पाया जाता है जो मूड को बेहतर रखकर दिमाग को शांत रखने में मदद कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)