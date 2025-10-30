Swami Ramdev ने बताए कब्ज से छुटकारा पाने के 10 उपाय, पेट साफ नहीं होता तो आजमाकर देख लें आज ही

Swami Ramdev Remedy For Constipation: कब्ज आजकल एक आम समस्या बन गई है. पेट साफ न होने से शरीर भारी लगता है, मन चिड़चिड़ा रहता है और दिनभर थकान महसूस होती है. वहीं, अगर समय रहते कब्ज से निजात न पाई जाए, तो ये आगे चलकर बवासीर जैसी गंभीर बीमारी का कारण भी बन सकता है. ऐसे में समय पर मल त्याग करना जरूरी है. इसके लिए स्वामी रामदेव ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर कर 10 असरदार उपाय बताए हैं. वीडियो में वे कहते हैं, अगर इन 10 उपाय को अपना लिया जाए, तो बेहद कम समय में कब्ज की समस्या को जड़ से ठीक किया जा सकता है. आइए जानते हैं कौन-से हैं ये उपाय-

शरीर में विटामिन्स कैसे बढ़ाएं? Doctor Hansaji ने बताए Vitamin B12, Vitamin D और Vitamin C बढ़ाने के तरीके

कैसे पाएं कब्ज से छुटकारा?

सबसे पहले योग गुरु गोधन अर्क और गोखरू का सेवन करने की सलाह देते हैं. वे बताते हैं, ये दोनों चीजें शरीर की सफाई में मदद करती हैं. गोधन अर्क पाचन को सुधारता है और गोखरू किडनी को साफ रखता है.

अभयारिष्ट एक आयुर्वेदिक औषधि होती है, जो कब्ज को दूर करने में बेहद असरदार है. यह पेट को साफ करती है और आंतों को मजबूत बनाती है. हालांकि, इसके सेवन से पहले एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें.

आंवला और एलोवेरा जूस दोनों ही प्राकृतिक रूप से पेट की सफाई करते हैं और लंबे समय तक कब्ज नहीं होने देते.

यह प्राकृतिक डाइजेस्टिव ड्रिंक पेट के एनवायरनमेंट को सही रखती है, जिससे मल त्याग करना आसान हो जाता है.

इससे रक्त प्रवाह बढ़ता है और पाचन क्रिया बेहतर होती है.

पेट पर ठंडी मिट्टी की पट्टी लगाने से गर्मी और सूजन कम होती है, जिससे पाचन तंत्र सक्रिय होता है और कब्ज से निजात मिलती है.

इन सब से अलग योग गुरु बताते हैं, कपालभाति, मंडूकासन, और पवनमुक्तासन जैसे योगासन कब्ज से छुटकारा दिलाने में बहुत असरदार हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.