कपालभाती से कौन सी बीमारी ठीक होती है? Swami Ramdev ने बताया रोज 20 मिनट कपालभाति करने के फायदे

Kapalbhati Benefits: कपालभाति प्राणायाम योग का एक बहुत ही आसान और असरदार अभ्यास है. यह एक ऐसी श्वसन तकनीक है जिसमें हम सांस को जोर से बाहर छोड़ते हैं और फिर सांस अपने आप अंदर चली जाती है. नियमित रूप से कपालभाति करने से शरीर में ऑक्सीजन का संचार बढ़ता है और मानसिक व शारीरिक सेहत में सुधार होता है. योग गुरु स्वामी रामदेव कहते हैं कि रोज केवल 15 से 20 मिनट कपालभाति से 99% तक रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है. इसे लेकर योग गुरु ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो भी शेयर किया है. आइए जानते हैं इस वीडियो में वे क्या कहते हैं-

कपालभाति के फायदे

स्वामी रामदेव बताते है, रोज केवल 20 मिनट कपालभाति करने से पेट की चर्बी को जल्दी कम करने में मदद मिल सकती है.

रोजाना 20 मिनट कपालभाति करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है, जिससे गैस, कब्ज और एसिडिटी जैसी समस्याओं से राहत मिलती है. स्वामी रामदेव कहते हैं कि इसका नियमित अभ्यास करने से पाइल्स, आर्थराइटिस, गाउट और अन्य गंभीर बीमारियों से भी राहत मिल सकती है.

स्वामी रामदेव के अनुसार, यह प्राणायाम महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन, पीरियड्स की समस्या, पीसीओडी और फाइब्रॉइड्स जैसी समस्याओं में भी फायदेमंद है.

किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन और शरीर के अन्य हिस्सों की गांठों पर भी इसका अच्छा असर देखा गया है.

कपालभाति से रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे शरीर के हर अंग तक पोषण पहुंचता है. यह प्राणायाम हड्डियों की कमजोरी, खून की कमी, कैल्शियम और विटामिन्स की कमी को भी दूर करने में मदद कर सकता है.

आधुनिक रिसर्च भी यह बताती हैं कि कपालभाति प्राणायाम तनाव कम करने और दिमाग को शांत करने का एक बेहतरीन तरीका है. कपालभाति करने से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, जिससे आलस और थकान दूर होती है.

इन सब से अलग यह फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और दिल की सेहत को बेहतर बनाता है.

इसके लिए जमीन पर पालथी मारकर बैठें और रीढ़ सीधी रखें.

गहरी सांस लें.

पेट को अंदर खींचते हुए जोर से सांस बाहर छोड़ें.

यह क्रिया बार-बार करें.

शुरुआत में 5 मिनट करें, फिर धीरे-धीरे 15-20 मिनट तक बढ़ाएं.

योग गुरु कहते हैं, कपालभाति को खाली पेट करने से बचें.

वहीं, अगर किसी को गंभीर हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है या आप प्रेग्नेंट हैं, तो डॉक्टर या योग विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.