Sign Of Cervical Cancer: लेडीज पेट के इस एरिया में अचनाक तेज दर्द होता है, तो सतर्क हो जाएं, सर्वाइकल कैंसर का है शक

How To Know If Cervical Cancer Spread: गर्भाशय ग्रीवा गर्भाशय का निचला, संकरा सिरा होता है और यह वेजाइना के टॉप पर होता है. सर्वाइकल कैंसर (Cervical Cancer) तब होता है जब गर्भाशय और योनि को जोड़ने वाले गर्भाशय ग्रीवा में असामान्य कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से बढ़ती हैं. यह कैंसर शरीर के अन्य भागों जैसे लीवर, यूरीनरी ब्लैडर, वेजाइना और मलाशय में भी फैल सकता है. 35 से 44 साल की महिलाओं को यह कैंसर होने की संभावना सबसे अधिक होती है. सर्वाइकल कैंसर धीरे-धीरे बढ़ता है, हालांकि, जितनी जल्दी आप सर्वाइकल कैंसर के लक्षणों (Symptoms Of Cervical Cancer) को नोटिस करेंगे, आपके इलाज के सफल होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी. यहां कुछ ऐसे ही संकेत बताए गए हैं जो सर्वाइकल कैंसर की तरफ इशारा करते हैं.

सर्वाइकल कैंसर के लक्षण (Symptoms Of Cervical Cancer)