Sone Se Pahle Green Tea Pee Sakte Hain: तो चलिए जानते हैं ग्रीन टी को पीने के और क्या फायदे हैं और इसे रूटीन में शामिल क्यों करना चाहिए. 

Shubh Ratri: सोने से पहले जरूर पिएं ये हरी चाय, फायदे ही फायदे होंगे
क्या रात को सोने से पहले ग्रीन टी पी सकते हैं?

Sone Se Pahle Green Tea Pee Sakte Hain: ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और फाइटोकेमिकल्स जैसे गुणों से भरपूर है. ज्यादातर लोग सुबह या शाम के समय इसका सेवन करते हैं, लेकिन क्या आपको रात में ग्रीन टी पीने से होने वाले फायदे के बारे में पता है? बिना दूध और चीनी से बनी ये चाय शरीर को कई तरह के फायदे पहुंचाने में मददगार साबित हो सकती है. वजन से लेकर पेट, इम्यून सिस्टम और हार्ट को हेल्दी बनाए रखने के लिए इसका सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है. तो चलिए जानते हैं ग्रीन टी को पीने के और क्या फायदे हैं और इसे रूटीन में शामिल क्यों करना चाहिए. 

ग्रीन टी कब पीनी चाहिए?

नींद: ग्रीन टी में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो नींद न आने की समस्या से राहत दिला सकते हैं. रात में सोने से पहले ग्रीन टी पीने से अच्छी नींद ली जा सकती है. जो लोग नींद की समस्या से परेशान रहते हैं उनके लिए रात में सोने से पहले ग्रीन टी पीना फायदेमंद साबित हो सकता है.  

स्ट्रेस: ग्रीन टी में मौजूद गुण स्ट्रेस को कम करने में मदद कर सकते हैं. ऐसे में रात में सोने से पहले ग्रीन टी पीने से दिमाग को शांत किया जा सकता है और मूड को ठीक रखा जा सकता है. अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आपके लिए इस ड्रिंक का सेवन लाभदायक हो सकता है.

वजन: रात में सोने से पहले ग्रीन टी का सेवन वजन कम करने में सहायता कर सकता है. ये चाय शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज कर सकती है और पेट की चर्बी को कम करने में मदद कर सकती है. आगर आप वजन कम करना चाहते हैं? तो रोजाना ग्रीन टी का सेवन आपके लिए लाभदायक हो सकता है.

इम्यूनिटी: ग्रीन टी में पॉलीफेनोल्स और विटामिन सी जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं और सर्दी-जुकाम और संक्रमण से शरीर को दूर रखने में लाभदायक साबित हो सकते हैं. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

