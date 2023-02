PCOS में दूध का सेवन करना चाहिए या नही? जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

Mulethi Drink For PCOS: पीसीओएस को मैनेज करने के लिए रोज पीएं मुलेठी ड्रिंक, यहां जानें अन्य फायदे

क्या पीसीओएस वाली महिलाओं को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए? (Is milk bad for women with PCOS? Here's the answer):

न्यूट्रिशनिस्ट लवनीत बत्रा ने एक इंस्टाग्राम वीडियो अपलोड किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि पीसीओएस से पीड़ित महिलाओं को दूध का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए."अगर आपको पीसीओएस है तो डेयरी प्रोड्क्टस से बचना सबसे अच्छा है, खासकर अगर आपके टेस्टोस्टेरोन या एण्ड्रोजन का स्तर अधिक है," वो आगे कहती हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि स्किम्ड दूध से इंसुलिन और एण्ड्रोजन के स्तर में वृद्धि होने की संभावना होती है, जिससे शरीर में और असंतुलन हो सकता है.

हालाँकि, यदि आप इसका सेवन करना चाहते हैं, तो आपको स्वदेशी A2 गाय के दूध का सेवन करना चाहिए क्योंकि यह आंतों के स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करता है.

पोषण विशेषज्ञ ने निष्कर्ष निकाला, "यदि आपके पास पीसीओएस से संबंधित समस्याएं हैं तो दूध और दूध उत्पादों से दूर रहें."

पीसीओएस से ग्रस्त होने पर क्या खाना चाहिए क्या नहीं (diet-related Dos and Don'ts you can follow to manage PCOS) :

)पीसीओएस से ग्रस्त होने पर आपको अपने वजन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यक्ता होती है. स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए अपने आहार में फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए. इसके अलावा मछली, हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, जामुन, नट्स, हल्दी, जैतून का तेल का सेवन करना चाहिए. इसके अलावा आप लीन प्रोटीन का सेवन भी कर सकते हैं क्योंकि यह आपके पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रख सकता है और पीसीओएस से पीड़ित महिलाओं के लिए एक हेल्दी ऑप्शन है. ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखने के लिए सुनिश्चित करें कि आपके खाद्य पदार्थों में निम्न जीआई होना चाहिए.

दूसरी ओर, पीसीओएस वाली महिलाओं को कार्बोनेटेड पेय जैसे बहुत अधिक मीठी चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए. कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो शरीर में सूजन को बढ़ा सकते हैं - जैसे बहुत अधिक शराब, प्रोसेस्ट मीस, रिफाइंड कार्ब्स और ट्रांस फैट जैसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए. इसके अलावा फास्ट फूड और तली-भुनी चीजों से भी दूरी बनाए रखें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.